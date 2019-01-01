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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN / Fotoğraflar: Reuters, Arşiv
01.01.2019 - 12:26, Son Güncelleme:

Almanlar yeni yıla avantajlı girdi

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Almanlar yeni yıla avantajlı girdi

Almanya’da vergi indirimi, vergi muafiyeti, çocuklar için ödenen para ve benzeri birçok alanda hükümetin aldığı kararlar, yeni yılla birlikte hayata geçti.

FEDERAL hükümet, çalışanların vergiden muaf dilimini artırdı. Böylece bir miktar da olsa çalışanların vergi yükü hafifleyecek. Hükümet, 2019’da çalışanlardan 9.8 milyar Euro daha az vergi toplayacak. Çocuklar için vergiden muaf olan yıllık 7 bin 428 Euro yaklaşık 200 Euro artırılarak 7 bin 620 Euro’ya yükseltildi. Çalışanlar yeni yıldan itibaren yıllık kazançlarından 9 bin 168 Euro’luk bölümü için vergi ödemeyecek. Bu miktar daha önce 9 bin Euro’ydu. Yıllık brüt kazancı 60 bin olan bir kişi böylece 251 Euro daha az vergi ödeyecek.

MESLEK GELİŞTİRME HAKKI
Çalışanlar ve emekliler sağlık kasalarına da daha az prim ödeyecek. 56 milyon sigortalı 2019’da sağlık kasalarına toplam 6.9 milyar Euro daha az prim ödeyecek. Yürürlüğe giren uygulamaya göre çalışanlardan işsizlik sigortası için kesilen pay da yüzde 3’ten yüzde 2.5’e düşürüldü. 1 Ocak’tan itibaren çalışanlar yaşlarından bağımsız, eğitim düzeyine ve mesleğine de bakmaksızın dijital alanda eğitim talep edebilecek. Dijital alanda kendisini geliştirmek isteyen her çalışanın kursa gitme hakkı olacak. Bu hak ‘İşsizlik Parası I’ ve ‘İşsizlik Parası II’ alanlar için de geçerli.

ASGARİ ÜCRET ZAMLI
Almanya’da asgari ücretle çalışanlar yeni yılda ücretlerini zamlı alacaklar. 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe giren yasaya göre asgari saat ücreti 8.84 Euro’dan 9.19 Euro’ya çıktı. 1 Ocak 2020’de ise asgari ücret ile çalışanların saat ücreti 9.35 Euro olarak belirlendi. Hartz IV olarak bilinen sosyal yardım alanlara da ödemeler ocak ayından itibaren zamlı yapılacak. Tek başına yaşayan bir kişiye ödenen sosyal yardım miktarı aylık 4 Euro artırılarak 424 Euro’ya yükseldi. 14-17 yaş arasındaki gençlere ödenen sosyal yardım miktarı da 6 Euro artırıldı. Buna göre anne ve babası çalışmayan veya yeteri kadar geliri olmayan 14-17 yaş arasındaki gençler için yeni yıldan itibaren ödenecek yardım parası 322 Euro olacak. 6 yaşına kadar olan çocuklar için yapılan ödemeler ise 5 Euro artırılarak 245 Euro’ya çıkarıldı. 6-13 yaş arasındaki çocukların aylık yardım parası da 6 Euro artış yapılarak 302 Euro olarak belirlendi.

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