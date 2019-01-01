Almanlar yeni yıla avantajlı girdi

FEDERAL hükümet, çalışanların vergiden muaf dilimini artırdı. Böylece bir miktar da olsa çalışanların vergi yükü hafifleyecek. Hükümet, 2019’da çalışanlardan 9.8 milyar Euro daha az vergi toplayacak. Çocuklar için vergiden muaf olan yıllık 7 bin 428 Euro yaklaşık 200 Euro artırılarak 7 bin 620 Euro’ya yükseltildi. Çalışanlar yeni yıldan itibaren yıllık kazançlarından 9 bin 168 Euro’luk bölümü için vergi ödemeyecek. Bu miktar daha önce 9 bin Euro’ydu. Yıllık brüt kazancı 60 bin olan bir kişi böylece 251 Euro daha az vergi ödeyecek.

MESLEK GELİŞTİRME HAKKI

Çalışanlar ve emekliler sağlık kasalarına da daha az prim ödeyecek. 56 milyon sigortalı 2019’da sağlık kasalarına toplam 6.9 milyar Euro daha az prim ödeyecek. Yürürlüğe giren uygulamaya göre çalışanlardan işsizlik sigortası için kesilen pay da yüzde 3’ten yüzde 2.5’e düşürüldü. 1 Ocak’tan itibaren çalışanlar yaşlarından bağımsız, eğitim düzeyine ve mesleğine de bakmaksızın dijital alanda eğitim talep edebilecek. Dijital alanda kendisini geliştirmek isteyen her çalışanın kursa gitme hakkı olacak. Bu hak ‘İşsizlik Parası I’ ve ‘İşsizlik Parası II’ alanlar için de geçerli.

ASGARİ ÜCRET ZAMLI

Almanya’da asgari ücretle çalışanlar yeni yılda ücretlerini zamlı alacaklar. 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe giren yasaya göre asgari saat ücreti 8.84 Euro’dan 9.19 Euro’ya çıktı. 1 Ocak 2020’de ise asgari ücret ile çalışanların saat ücreti 9.35 Euro olarak belirlendi. Hartz IV olarak bilinen sosyal yardım alanlara da ödemeler ocak ayından itibaren zamlı yapılacak. Tek başına yaşayan bir kişiye ödenen sosyal yardım miktarı aylık 4 Euro artırılarak 424 Euro’ya yükseldi. 14-17 yaş arasındaki gençlere ödenen sosyal yardım miktarı da 6 Euro artırıldı. Buna göre anne ve babası çalışmayan veya yeteri kadar geliri olmayan 14-17 yaş arasındaki gençler için yeni yıldan itibaren ödenecek yardım parası 322 Euro olacak. 6 yaşına kadar olan çocuklar için yapılan ödemeler ise 5 Euro artırılarak 245 Euro’ya çıkarıldı. 6-13 yaş arasındaki çocukların aylık yardım parası da 6 Euro artış yapılarak 302 Euro olarak belirlendi.