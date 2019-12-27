Almanlar yasaklanmasını istiyor

BUNA karşın Yougov’un anketine katılanların yüzde 36’sının havai fişeklerin yasaklanmaması yönünde görüş belirtirken, yüzde 7’sinin ise kararsız olduğu açıklandı. Uzmanlar havai fişeklerin verdiği zararlarla ilgili, havai fişek türlerinin bazılarının yapımında fare zehrinde bulunan baryumun da kullanıldığını, nitrat ve odun karışımıyla yaydığı kimyasal içerikli tozların kanserojen etkisi olduğuna vurgu yaptı. Bu tür kanserojen etkisi bulunan kimyasal içerikli tozların insan sağlığına zararlı söyleyen uzmanlar, işitme kaybına yol açabileceğini, gürültü ve hava kirliliği meydana getirmesi nedeniyle de kültürel ve tarihi eserlere de zarar verdiğini belirttiler.

Hindistan’da ‘Işık Bayramı’ olarak da bilinen ‘Diwali Festivali’ öncesinde başkent Yeni Delhi’de hava kirliliğini önlemek için havai fişek satışına yasak getirilmişti. Bu duruma benzer olarak Çin’in başkenti Pekin’de de hava kirliliğinden dolayı havai fişek kullanılması yasaklanmıştı.