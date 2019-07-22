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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
22.07.2019 - 10:43, Son Güncelleme:

Almanlar kiliselerden uzaklaşıyor: Bir yıl içinde 436 bin kişi üyelikten çıktı

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Almanlar kiliselerden uzaklaşıyor: Bir yıl içinde 436 bin kişi üyelikten çıktı

Almanya genelinde geçen yıl 436 bin kişi kilise üyeliğini iptal etti. Sebep olarak taciz olayları ile birlikte ilgili kişilerin yeterince cezalandırılmaması, kilise vergisi gibi nedenler gösterilirken, yetkililer ayrılan kişi sayısının endişe verici boyutlarda olduğuna dikkati çekiyor.

ALMANYA Piskoposlar Konferansı, geçen yıl 216 bin kişinin Katolik Kilisesi’nden, Protestan Kilisesi’nden de aynı dönemde 220 bin kişinin ayrıldığını duyurdu. Böylece geçen yıl kilise üyeliğinden ayrılanların toplamı 436 bini buldu. Ülkede yaklaşık 23 milyon Katolik, 21 milyon da Protestan bulunuyor.

BİR ÜYE BİLE AYRILSA ACI ÇEKİYORUZ
Piskoposlar Konferansı Genel Sekreteri Hans Langendörfe, durumun endişe verici olduğunu vurguladı. Protestan Kilisesi Yönetim Kurulu Başkanı Heinrich Bedford-Strohm da bir üyenin dahi ayrılmasının kendilerine acı verdiğini kaydetti. Kiliselerden ayrılmaya sebep olarak son dönemlerde taciz olaylarının artması, ilgili kişilerin yeterince cezalandırılmaması, kilise vergisi ödeme zorunluluğu ve diğer şahsi sebeplerin etkili olduğu ifade ediliyor.

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