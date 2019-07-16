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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
16.07.2019 - 15:36, Son Güncelleme:

Almanlar hiç bu kadar zengin olmadı

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Almanlar hiç bu kadar zengin olmadı

Almanya’da sermaye artışında rekor kırıldı. Yılın ilk çeyreğinde Almanların sermayesi 153 milyar daha artarak 6.17 trilyon Euro’ya ulaştı. Kişi başına düşen sermaye miktarı 74 bin Euro olarak tespit edildi.

ALMANLAR servet artışında rekora koştu. Yılın ilk çeyreğinde Almanların sermayesi 153 milyar Euro artarak, 6.17 trilyon Euro’ya ulaştı. Alman Merkez Bankası, Almanların ocak ayından mart ayına kadar 87 milyar Euro para biriktirdiğini açıkladı. Borsadaki kazanç da 66 milyar Euro artınca 6.17 trilyon Euro ile rekor kırıldı.

KİŞİ BAŞINA 74 BİN EURO DÜŞÜYOR
Alman Merkez Bankası’nın raporuna göre Almanlar nakit ve risksiz yatırımları tercih ediyor. Tasarruflarının büyük kısmını bankadaki ciro hesabı ve günlük hesabına yatırıyor. Sermayenin yüzde 40’ı faiz getirmeyen hesaplarda yatıyor. Kişi başına 74 bin Euro sermaye miktarına sahip Almanlar, sermayesinin sadece yüzde 5’ini borsada değerlendiriyor.
Almanların toplam kredi borcu ise 1.8 trilyon Euro. Borçlanma 17 milyar Euro civarında ancak borçlanma oranı sermaye biriktirme oranından daha yavaş. En çok yatırım ise emlak alanında.

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