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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - Fotoğraflar: Reuters, AP
30.12.2018 - 14:25, Son Güncelleme:

Almanlar en çok ona güveniyor

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Almanlar en çok ona güveniyor

Almanya’da siyaset alanında 2018’in kazananı, Annegret Kramp Karrenbauer oldu. Karrenbauer, önce Başbakan Angela Merkel tarafından CDU Genel Sekreterliğine getirildi, ardından da partinin başına geçti. Kramp Karrenbauer, 2019’da da yıldızı en çok parlayacak siyasetçiler sıralamasında birinci durumda görünüyor.

YAPILAN bir kamuoyu yoklamasında 56 yaşındaki CDU lideri Annegret Kramp Karrenbauer, yüzde 45’le ülkede en sevilen isim olarak öne çıktı. En çok sevilen politikacılar sıralamasında Başbakan Angela Merkel ise yüzde 40 ile ikinci sırada. Merkel’e erkeklerden çok kadınlar güveniyor. Emnid Araştırma Şirketi’nin yaptırdığı ankete katılan kadınların yüzde 45’i Merkel’e güvendiklerini beyan ettiler. Kramp Karrenbauer ve Merkel, en sevilen politikacılar sıralamasında rakiplerine fark attı. İki isme en yakın olan ise yine CDU’lu bir politikacı. CDU Genel Başkanı olmak için yarışan Friedrich Merz’e olan güven ise yüzde 33.
Almanya Dışişleri Bakanı ve SPD’li Heiko Maas ise Merz ile aynı oranda güven toplayarak dördüncü sıraya yükseldi. Beşinci sırada ise ankete katılanlar arasında yüzde 32 oranında destek bulan Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Sahra Wagenknecht geliyor. En az güvenilen isim ise aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Federal Meclis Grup Başkanı Alexander Gauland. AfD’li Gauland’a halkın sadece yüzde 14’ü güveniyor.

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