Almanlar en çok neden korkuyor?
1992’den beri düzenli olarak ‘Almanların Korkuları’ adlı araştırma yapan R+V Sigorta şirketi, son yapılan araştırmayı Berlin’de basın toplantısıyla tanıttı. Araştırmanın sonucuna göre terör ve ABD Başkanı Donald Trump’a karşı duyulan korku azaldı.
ARAŞTIRMAYA göre ülkenin doğusunda yaşayanların korkuları batıda yaşayanlara göre daha fazla. 14 yaş ve üzeri 2 bin 400 kişi arasında yapılan araştırmada Almanların en büyük korkusu ve endişesi, gerektiğinden daha fazla mültecinin Almanya’da olması. Almanlarla mülteciler arasında yaşanacak gerginlik de Almanları ikinci sırada endişelendiriyor. Buna göre halkın yarısından fazlası ülkede çok sayıda mültecinin bulunduğu endişesi taşıyor. Ülkede fazla mülteci bulunduğu korkusu taşıyanların oranı yüzde 56. Bu oran geçen yıl yüzde 63 iken yüzde yedi oranında geriledi. Halkın yüzde 55’i yabancılarla Almanlar arasında oluşacak gerilim ve çatışmadan korkuyor.TRUMP KORKUSU YÜZDE 55
ABD Başkanı Trump’ın politikalarından endişe ve korku duyanların oranı da yüzde 55. Trump korkusu geçen yıl yapılan araştırmada yüzde 69 olarak açıklanmıştı. Politikacılara aşırı yükün binmesi ve siyasi açıdan radikalleşme de Almanların korkuları arasında bulunuyor. Kiraların yüksek olması ve yaşlılıkta yeteri kadar bakımın yapılamama endişesi taşıyanların oranı yüzde 45. Her yüz Alman’dan 44’ü kendi ödediği verginin Avrupa Birliği üye ülkelerde yaşanacak olası krizde kullanılmasından endişe duyarken, terör korkusu yüzde 44 ile dokuzuncu sıraya geriledi. Hayat pahalılığından endişe edenlerin oranı ise yüzde 43.
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