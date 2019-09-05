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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
05.09.2019 - 14:37, Son Güncelleme:

Almanlar en çok neden korkuyor?

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Almanlar en çok neden korkuyor?

1992’den beri düzenli olarak ‘Almanların Korkuları’ adlı araştırma yapan R+V Sigorta şirketi, son yapılan araştırmayı Berlin’de basın toplantısıyla tanıttı. Araştırmanın sonucuna göre terör ve ABD Başkanı Donald Trump’a karşı duyulan korku azaldı.

ARAŞTIRMAYA göre ülkenin doğusunda yaşayanların korkuları batıda yaşayanlara göre daha fazla. 14 yaş ve üzeri 2 bin 400 kişi arasında yapılan araştırmada Almanların en büyük korkusu ve endişesi, gerektiğinden daha fazla mültecinin Almanya’da olması. Almanlarla mülteciler arasında yaşanacak gerginlik de Almanları ikinci sırada endişelendiriyor. Buna göre halkın yarısından fazlası ülkede çok sayıda mültecinin bulunduğu endişesi taşıyor. Ülkede fazla mülteci bulunduğu korkusu taşıyanların oranı yüzde 56. Bu oran geçen yıl yüzde 63 iken yüzde yedi oranında geriledi. Halkın yüzde 55’i yabancılarla Almanlar arasında oluşacak gerilim ve çatışmadan korkuyor.

Almanlar en çok neden korkuyor
TRUMP KORKUSU YÜZDE 55
ABD Başkanı Trump’ın politikalarından endişe ve korku duyanların oranı da yüzde 55. Trump korkusu geçen yıl yapılan araştırmada yüzde 69 olarak açıklanmıştı. Politikacılara aşırı yükün binmesi ve siyasi açıdan radikalleşme de Almanların korkuları arasında bulunuyor. Kiraların yüksek olması ve yaşlılıkta yeteri kadar bakımın yapılamama endişesi taşıyanların oranı yüzde 45. Her yüz Alman’dan 44’ü kendi ödediği verginin Avrupa Birliği üye ülkelerde yaşanacak olası krizde kullanılmasından endişe duyarken, terör korkusu yüzde 44 ile dokuzuncu sıraya geriledi. Hayat pahalılığından endişe edenlerin oranı ise yüzde 43.
Almanlar en çok neden korkuyor

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