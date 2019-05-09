Almanlar en çok Avusturya’ya göçüyor
Merkezi Wiesbadende bulunan Federal İstatistik Dairesi, 2017 yılında 871 Alman vatandaşının ikametini AB’ye ülkelere taşıdığını; bu sayının 2018’de 900 bine çıktığını duyurdu.
AÇIKLAMADA, Almanların en çok Avusturyaya yerleştiği belirtildi. Avusturyada 2018 itibariyle 187 bin Alman vatandaşının ikamet ettiği açıklandı. Avusturyayı 156 bin kişiyle İngiltere, 139 bin kişiyle de İspanya’nın takip ettiği belirtildi. Almanların diğer ülkelerdeki nüfusları şöyle: Fransa (91.000), Hollanda (75.000), Belçika (39.000), İtalya (37.000), İsveç (29.000), Danimarka (25.000), Çek Cumhuriyeti (21.000), Macaristan (18.000), İrlanda (15.000), Lüksemburg (13.000), Yunanistan (11.000), Portekiz (11.000), Polonya (6.000), Romanya (6.000), Slovakya (4.000), Finlandiya (4.000), Hırvatistan (3.500), Estonya (1.600), Bulgaristan (1.300), Slovenya (900), Litvanya (600) ve Letonya (400).
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