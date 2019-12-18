Almanlar ‘Doğu Alman sanatı’nı keşfediyor

DOĞU ve Batı’daki müzeler, eski Doğu Almanya’dan Wolfgang Mattheuer, Bernhard Heisig, Willi Sitte gibi sanatçıların resim ve heykellerini sergiliyor. Dresden Şehir Galerisi’ndeki Albertinum’da, ‘Doğu Almanya’da Resim ve Heykel 1949-1990’ başlıklı sergi yoğun ilgi görüyor. Galeri müdürü Gisbert Porstmann, “Bu sergi benim için eskiyle yeniden buluşma, başkaları için ise yeniden keşfetme imkânı sağlıyor” dedi. Batı Almanya’da da eski Doğu Almanya’daki sanat eserlerine ilgi artıyor. Düsseldorf Müzesi ‘Utopya ve Çöküş’ adlı sergide eski Doğu Alman sanatçıların eserlerini sergiliyor.

Dresden Şehir Galerisi’nde de ünlü Doğu Alman ressamlarından Wolfgang Mattheuer’in tanrılar tarafından büyük bir taşı tepeye çıkarmaya mahkûm edilen ‘Sisyphos’ tablosu sergileniyor. Tabloda, taşı tepeye çıkardığında gücü tükenip bırakan Sisyphos, tabloda taşı yumruklarken ve kaçarken resmediliyor.