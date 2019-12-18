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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraf: dpa
18.12.2019 - 13:31, Son Güncelleme:

Almanlar ‘Doğu Alman sanatı’nı keşfediyor

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Almanlar ‘Doğu Alman sanatı’nı keşfediyor

Almanya’yı ikiye bölen ‘Berlin Duvarı’ 30 yıl önce yıkılarak tarihe karıştı. Ancak Doğu Almanya’da canlı bir sanat yaşamı olduğunu Batı Almanlar yeni yeni keşfetmeye başladı. Doğu Almanlar ise 30 yıl öncesi kültürle yeniden buluşma imkânına kavuştu.

DOĞU ve Batı’daki müzeler, eski Doğu Almanya’dan Wolfgang Mattheuer, Bernhard Heisig, Willi Sitte gibi sanatçıların resim ve heykellerini sergiliyor. Dresden Şehir Galerisi’ndeki Albertinum’da, ‘Doğu Almanya’da Resim ve Heykel 1949-1990’ başlıklı sergi yoğun ilgi görüyor. Galeri müdürü Gisbert Porstmann, “Bu sergi benim için eskiyle yeniden buluşma, başkaları için ise yeniden keşfetme imkânı sağlıyor” dedi. Batı Almanya’da da eski Doğu Almanya’daki sanat eserlerine ilgi artıyor. Düsseldorf Müzesi ‘Utopya ve Çöküş’ adlı sergide eski Doğu Alman sanatçıların eserlerini sergiliyor.
Dresden Şehir Galerisi’nde de ünlü Doğu Alman ressamlarından Wolfgang Mattheuer’in tanrılar tarafından büyük bir taşı tepeye çıkarmaya mahkûm edilen ‘Sisyphos’ tablosu sergileniyor. Tabloda, taşı tepeye çıkardığında gücü tükenip bırakan Sisyphos, tabloda taşı yumruklarken ve kaçarken resmediliyor.

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