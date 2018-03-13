Ara
MENÜ
Avrupa Haberleri
AVRUPA
Haberler >Avrupa>Almanlar Çanakkale’de teknik destek verdi

Almanlar Çanakkale’de teknik destek verdi

AA
13.03.2018 - 10:33 | Son Güncelleme:

Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen ‘Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı ve Habsburg hanedanları’ başlıklı konferansta konuşan Prof. Dr. Ortaylı, “18. yüzyılda düşman olan iki devlet, 20. yüzyılın başlarında müttefik olarak savaşa girdiler” dedi.

OSMANLI Devleti’ndeki Almanya yanlısı ve karşıtı paşaların izledikleri farklı siyasetlerin ilişkilerin belirlenmesinde etkili olduğunu ifade eden Ortaylı, Birinci Dünya Savaşı’na ilişkin istatistik verileri paylaşarak, Avusturya’nın bu savaşta öncü bir rol oynamadığını söyledi. 

Bilinenin aksine Birinci Dünya Savaşı’nda müttefikliğin Türkler için aynı cephede savaşmak olmadığının altını çizen Ortaylı, “Komuta kademesindeki birkaç isim cephelerimizde yer aldı. Bununla beraber Osmanlı’ya daha çok silah, mühimmat ve teknik açıdan yardımda bulundular. Bu durumun en tipik örneği Çanakkale Muharebesi’dir. Liman von Sanders gibi birkaç komutan bu cephede bulundu ve daha ziyade teknik destek verildi” dedi.
Ortaylı, Osmanlı ve Habsburg hanedanları arasındaki kişisel dostluklara da değinerek, Osmanlı döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti’nde Alman-Avusturya ekollerinden ziyade Fransız ekolünün daha baskın olduğunu anlattı.
Çok sayıda katılımcının ilgi gösterdiği konferansın ardından Ortaylı, öğrencilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı.

Almanlar Çanakkale’de teknik destek verdi

Etiketler: ALMANYA , ilber ortaylı , avrupadan haberler , çanakkale savaşı
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri