Almanlar altına hücum etti: Tam 8 ton 918 kilo aldılar!
Steinbeis Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre Almanlar, 2018 yılında tam 8 ton 918 kilo altın satın alarak tarihi bir rekor kırdı.
DÜŞÜK faiz oranları ve piyasalardaki belirsizlikler, Alman halkını da tasarruf için altına yöneltti. Steinbeis Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, Almanların 2018 yılı içerisinde 8 ton 918 kilo altın satın alarak tarihi bir rekor kırdığını belirledi. Bu miktarın 4 bin 925 kilosu külçe altına, yaklaşık 4 tonu ise altın mücevhere yatırıldı. Araştırmaya göre, 2016 yılından günümüze altına yatırımı 246 ton artan Almanların dünyadaki altın rezervlerinin yüzde 6.5’i sahip olduğu bu miktarının Euro olarak değerinin de 458 milyar Euro olduğu belirlendi. Steinbeis Üniversitesinin araştırmasına göre her Alman 89 gram altına sahip.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle