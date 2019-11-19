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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
OFFENBACH
19.11.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

‘Almanca konusunda çocuklarımız teşvik edilmeli’

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‘Almanca konusunda çocuklarımız teşvik edilmeli’

Hessen Eyaleti Eğitim Bakanlığı uzmanları veliler ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Türk Alman Sağlık Vakfı’nın düzenlediği kahvaltıya, Hessen Eğitim Bakanlığı Okullarda Entegrasyon Dairesi’den Christopher Textor, Giessen Sığınmacı Çocuklar Okulu Müdürü İngrid Hubing ile Offenbach Okullar Dairesi Müdürü Susanne Meissner de katıldı.

TOPLANTIDA yaptığı konuşmada kendisinin de iki çocuğu olduğunu belirten Textor, şunları söyledi: “Çocuklarımız için el ele vermeliyiz. Okullar, öğretmenler, velilerle. Çocuklarımız yararına iyi sonuç ortaya çıkaracaktır. Bu toplantı gösterdi ki, öğretmenlerin çok kültürlülük bilgileri konusunda daha çok çalışma yapmak zorundayız. Bunu temel eğitimlerde, kurlarda yapıyoruz. Sizlerden burada eksiklikler olduğunu öğrendim. Meslektaşlarım muhteşem işler yapıyor. Bundan şüphe duyanlara yalnızca bir gün, herhangi bir okulda bulunmalarını tavsiye ediyorum. Bir velinin çocuklar için gece gözlerini kapatamamasının ne demek olduğunu gayet iyi biliyorum. Çocuklarınız, torunlarınız için mücadele etmenizi çok değerli buluyorum. Bunun için buradayız. Ancak bazı durumlarda çabanızı artırmalısınız. Bizimle, ilgililerle bağlantıda olmalısınız. Biz, Alman okulundan, sisteminden değil, Almancadan bahsediyoruz. Alman okul sistemi yok, Hessen, Hamburg okul sistemi var. Almanca konusunda çocuklarımız teşvik edilmeli, sizden de bu konuda bize yardım etmenizi rica ediyorum.”

‘Almanca konusunda çocuklarımız teşvik edilmeli’
‘DERSLERDE DİNİMİZ KÖTÜLENİYOR’
Toplantıya katılan veliler ise okullarda yaşadıkları şu sözlerle anlattı: “Politika dersinde geldiğimiz ülkenin politikası söz konusu oluyor. Ekonomi dersinde yine o ülkenin ekonomisi yerden yere vuruluyor. Ahlak dersinde, bizim dinimiz kötüleniyor. Çocukların anne ve babalarının geldiği ülkenin değerlerine saygı duyulmalı. Artık yabancılık, çocukların etnik farkı ve mücadelesi geride kalsın istiyoruz. Bir okulda öğretmenin ‘Erdoğanlar yetiştirmek istemiyorum’ demesi çok yanlış buluyoruz. Çocuklarımızı biz evlerde iyileştiriyoruz. Bu ülke, bizim ekmeğimizi kazandığımız ülke. Bunun için teşekkür ediyoruz, sokaklara çıkmıyoruz. Bunun karşılığını da almak istiyoruz. Çocuklarımızı sizlerle birlikte büyütüyoruz. Psikolojilerini evde düzeltmek zorunda kalıyoruz. Velilerden dördüncü sınıfta karar verilmesi isteniyor. Bu çok yanlış. Onuncu sınıfa kadar birlikte eğitim, ardından karar verilen bir sistem gerekli.”
‘Almanca konusunda çocuklarımız teşvik edilmeli’
ANA DİL DEĞERSİZLEŞTİRİLİYOR
Hessen Yabancılar Meclisleri Çalışma Grubu Başkanı (agah) Enis Gülegen de okul başarısına ve not ortalamasına etkisi olmayan ana dil dersinin öğleden sonraya kaydırılmasının bu dersi daha da değersizleştirdiğini söyledi. İki oğlunun eğitimini tamamladığını belirten Gülegen, şöyle dedi: “Okullar, çocuklarımızın yabancı yapıldığı yerler. Çocuklarımıza burada yabancı oldukları hissettiriliyor. Bu bütün okul yılları sürecinde yaşanıyor. Hâlâ ‘Alman okulu’ denmesine şaşırıyorum. Okul tamamen değişti, yönetim ve öğretmenler değişime direniyor. Çocuklarımız babalarının neden bu ülkeye geldiklerini bilmiyor. Onlara anlatmalıyız.”
‘Almanca konusunda çocuklarımız teşvik edilmeli’


Türk Alman Sağlık Vakfı Başkanı Dr. Yaşar Bilgin ise yetkililerin velilerle bir araya gelmesinin önemli olduğunu vurguladı. Dr. Bilgin, “Sorunlarımızı, istediklerimizi, yapabileceklerimizi doğrudan kendileriyle konuşmak çok önemli. Doktor da sonuçta neyimiz olduğunu komşumuzdan öğrenmiyor. Çocuklarımızın eğitim konusunda yetkililer ve veliler bir araya gelirse çözüm olabilir” diye konuştu.

‘Almanca konusunda çocuklarımız teşvik edilmeli’

‘Almanca konusunda çocuklarımız teşvik edilmeli’

‘Almanca konusunda çocuklarımız teşvik edilmeli’

 

 

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