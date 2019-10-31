Alman turist Antalya’da ölü bulundu
Antalya’da yaşayan 62 yaşındaki Alman turistten haber alamayan bina sakinleri jandarmaya haber verdi. Kapısı çilingir yardımıyla açılan Sigrid Beck, yatak odasında ölü bulundu.
ANTALYA’nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir apartmanda yaşayan Almanya vatandaşı Sigrid Beck’den bir süredire haber alamayan bina sakinleri, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine adrese giden jandarma ekipleri, evin kapısını çilingir yardımıyla açtı.
Yatak odasında hareketsiz bulunan 62 yaşındaki Beck’in öldüğü belirlendi. Beck’in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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