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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
01.02.2019 - 18:06, Son Güncelleme:

Alman Televizyon Ödülleri sahiplerini buldu

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Alman Televizyon Ödülleri sahiplerini buldu

BU yıl 20’ncisi düzenlenen ‘Alman Televizyon Ödülleri’ sahiplerini buldu. Ünlü oyuncu Barbara Schöneberg’in sunuculuğunu yaptığı gecede davetliler şıklıkta birbiriyle yarışırken, Schöneberg’in takma bıyıkla şarkı söylemesi geceye damgasını vurdu.

ALMANYA’NIN Düsseldorf kentinde gerçekleşen ödül törenine sinema, ekonomi, spor ve siyaset dünyasının tanınmış isimleri katıldı. Bu yıl ‘En İyi Televizyon Filmi’ ödülü Alman İkinci Kanalı ZDF’de yayınlanan ‘Aufbruch in die Freiheit’ filmi aldı. Toplam 23 dalda ödüller sahiplerini bulurken, Alman Birinci Kanalı ARD’de ekranlara gelen ‘Bad Banks’ dizisi ‘En iyi Drama Dizi’ ödülünü aldı. SKY’da yayınlanan ‘Das Boot’ dizisinin başoyuncusu Vicky Krieps ‘En İyi Kadın Oyuncu’, ZDF’de ekranlara gelen ‘Der Polizist und das Maedchen’ filmindeki performansıyla Albrecht Schuch ise ‘En iyi Erkek Oyuncu’ ödülüne layık görüldü. 1999 yılından beri aralıksız verilen ödülleri alan sanatçılar ve programlar şunlar: 

Alman Televizyon Ödülleri sahiplerini buldu

En iyi Müzik: Annette Focks (Die FreibadcliqueARD)  

Alman Televizyon Ödülleri sahiplerini buldu

En çok seyirci çeken: Let’s Dance (RTL) 

Alman Televizyon Ödülleri sahiplerini buldu

En iyi Gece Yarısı Eğlence Programı: Inas Nacht 
En iyi Kısa Dizi: Gladbeck (ARD)
En iyi Komedi Dizi: ‘Jerks’ (ProSieben)
En iyi Yönetmen: Christian Schwochow (Bad Banks ZDF)
En iyi Senaryo: Mizzi Meyer (Der Tatortreiniger NDR)
En İyi Kamera: David Luther (Das Boot Sky)
En iyi Kurgu: Ueli Christen (Gladbeck ARD)
En iyi Kostüm: Martina Müller ve Jana Karen (Der große Rudolph ARD)
En iyi Eğlence Programı Sunucusu: Luke Mockridge
En İyi Komedi Programı: Kroymann
En İyi Görsel Şov: Das große Backen
En İyi Belgesel: Kulenkampffs Schuhe
En İyi Belgesel Serisi: Terra X: Die Reise der Menschhei
En İyi Bilgi Veren Program: Jemens langsamer Tod
En İyi Spor Programı: ranNFL

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