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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AFP
23.09.2018 - 10:31, Son Güncelleme:

Alman taraftarlar Euro 2024’ü istemiyor

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Alman taraftarlar Euro 2024’ü istemiyor

Alman futbolunda bu hafta oynanan birçok karşılaşmada, Almanya’nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2024) adaylığı protesto edildi.

ALMANYA’da bu hafta oynanan lig maçlarında taraftar grupları, Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel ve ülkenin EURO 2024 adaylığını protestolarla eleştirdi. Bundesliga ekiplerinden Augsburg ile Werder Bremen arasında oynanan lig maçında her iki takımın taraftarı, tezahüratlarla ve pankartlarla Almanya’nın EURO 2024 adaylığına karşı çıktı. 

Almanya İkinci Lig ekiplerinden Dinamo Dresden’in taraftarları ise Darmstadt ile oynadıkları karşılaşma sırasında, üzerinde, “Eurolarla satın alınmış turnuvalara ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olan değişim” yazılı pankart açtı.
Stuttgart’ın Fortuna Düsseldorf’u ağırladığı karşılaşmada ise taraftarlar, astıkları büyük pankartla DFB’ye tepki gösterdi. Federasyonun adaylık logosu ve UEFA bayrağının yer aldığı pankartta, EURO 2024 için hazırlanan, “Futbol bizi birleştirir” sloganı değiştirilerek, “Sizi para birleştirir. Avrupa futbolunun kalbinde yozlaşma” denildi.
EURO 2024 ev sahipliği için Türkiye ile yarışan Almanya’da DFB, son yıllarda yaşanan yolsuzluk ve ırkçılık iddialarıyla gündeme gelmişti.

RÜŞVET İDDİALARI ORTAYA ATILMIŞTI
Almanya’nın 2006’da ev sahipliği yaptığı FIFA Dünya Kupası’ndaki rüşvet iddiaları, 2015 yılında ortaya çıkmıştı. Turnuvanın ev sahipliği sürecinde rüşvet verdiği gerekçesiyle dönemin DFB Başkanı Wolfgang Niersbach, görevinden istifa etmek zorunda kalmış, FIFA ise kendisine bir yıl futboldan men cezası vermişti.
Niersbach’ın istifasının ardından göreve gelen Reinhard Grindel ise ırkçılık iddialarıyla adından söz ettirdi.
Mesut Özil ile İlkay Gündoğan’ın yanı sıra İngiltere Premier Lig’de oynayan milli futbolcu Cenk Tosun, mayıs ayında bir etkinlik çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Londra’da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti. Bu fotoğrafın ardından Almanya’da Mesut Özil ile İlkay Gündoğan’a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ve eleştiriler yapılmış, Mesut Özil, Rusya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 Dünya Kupası’ndan sonra Almanya Milli Takımı’nı bıraktığını sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurmuştu. Özil açıklamasında, DFB Başkanı Grindel’i doğrudan eleştirmişti.
Grindel ise Almanya’nın turnuvaya erken veda etmesinden sonra Mesut Özil’i eleştirerek, futbolcunun fotoğrafla ilgili bir açıklama yapmasını istemiş, Alman basınının Mesut Özil’e yönelik linç kampanyasına da sessiz kalmıştı.

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