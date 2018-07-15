Alman sürücünün hayatını kurtardı
Almanya’da yanmakta olan bir araçtan, Alman sürücüyü Uğur Çakıoğlu kurtardı. Potsdam itfaiyesi Çakıoğlu için “Onun girişimi hayat kurtardı” dedi.
ALMANYA’nın Potsdam kenti yakınlarında karayolunda meydana gelen kazada Uğur Çakıoğlu’nun girişimi bir faciayı önledi. Opel Corsa otomobiliyle cumartesi günü öğleden sonra karayolunda seyreden 39 yaşındaki Alman sürücü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybedip, yol kenarındaki ağaca çarptı. Ağır yaralı sürücü araçta mahsur kaldı. Arabasıyla yoldan geçmekte olan Uğur Çakıoğlu, dumanlar içinde bir aracı görünce hemen durup yardıma koştu. “Araçta birileri var mı diye baktım. Ama dumandan görünmüyordu” diyen Çakıoğlu, otomobilin kapısını açıp direksiyonda sürücünün baygın olduğunu görünce kemeri açıp dışarı çıkardığını ve ilk yardımı yaptığını söyledi. İtfaiye geldiğinde araç alevler içindeydi. Potsdam itfaiyesinden Thomas Pellert, Çakıoğlu’nun girişiminin sürücünün hayatını kurtardığını söyledi.
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