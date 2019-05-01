Alman siyasetçi Türk doktorlarla sağlığına kavuştu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlman siyasetçi Türk doktorlarla sağlığına kavuştu
GeriAvrupa Alman siyasetçi Türk doktorlarla sağlığına kavuştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA
01.05.2019 - 10:55, Son Güncelleme:

Alman siyasetçi Türk doktorlarla sağlığına kavuştu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Alman siyasetçi Türk doktorlarla sağlığına kavuştu

Antalya’da tatil yaptığı sırada kalp krizi geçiren Alman siyasetçi Dieter Hübers, Türk doktorların gerçekleştirdiği ameliyatla hayata döndü.

AKDENİZ Sağlık Vakfı (ASV) Yaşam Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Almanya-Bocholt Şehir Partisi (Stadtpartei) Kurucusu olduğu belirtilen Dieter Hübers, geçen hafta tatil için Antalya’ya gitti. Otel odasında baygınlık geçiren Hübers, otele en yakın hastaneye kaldırıldı. Hürbers, ilk müdahale sonrası Türk olan gelinin isteğiyle Yaşam Hastanesine kaldırıldı. Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Özerdem tarafından muayene edilen Alman siyasetçiye baypas ameliyatı olması gerektiği bildirildi. Hübers, 3 saatlik zorlu ameliyat sonrası yaşama tutundu. Tedavisi tamamlanan Hübers, taburcu edildi.

BENİM İÇİN ÇOK İSABETLİ BİR KARARDI
Türkiye’de tedavi olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Dieter Hübers ise şunları söyledi: “Rahatsızlığımın ortaya çıkmasıyla iki karar arasında kalmıştım. Tedavim için ya Almanya’ya geri dönecektim ya da Antalya’da tedavimi devam ettirecektim. Hastane donanımı, doktorların bana sağladığı güven ve personelin ilgisini görünce ameliyat ve tedavimin Antalya’da yapılması kararı aldım. Hiç şüphe duymadan ameliyatı onayladım. Benim için çok isabetli ve doğru bir karardı. Sanırım Almanya’da böyle bir şekilde bakılamazdım.”
Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Özerdem de Hübers’in hastaneye ciddi bir durumda geldiğini, koroner arter şüphesiyle hemen koroner anjiyografi ünitesine alınıp işlem yapılmasına karar verildiğini ve 3 damarına 3 saat süren baypas ameliyatı ile sağlığına kavuştuğunu belirtti.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber

Almanya’da ramazan çadırlarına ırkçı saldırı

Korsanlar 500 bin Euro ile 500 bin Bitcoin istedi

‘İstanbul yeni bir uçuş merkezi oldu’

Alman siyasetçi Türk doktorlarla sağlığına kavuştu