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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraflar: dpa
16.07.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Alman silah sevkiyatında Türkiye ilk sırada

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Alman silah sevkiyatında Türkiye ilk sırada

Türkiye, Almanya’dan silah sevkiyatı yapılan ülkeler listesinde başı çekti. Türkiye 2019’un ilk dört ayında Almanya’dan ‘donanma alanında’ 184 milyon 100 bin Euro değerinde teçhizat teslim aldı. Böylece Türkiye’ye yapılan sevkiyat, ilk dört ayda toplam Alman silah sevkiyatının yüzde 60’ını oluşturdu.

Alman silah sevkiyatında Türkiye ilk sıradaALMAN Federal Meclisi Sol Parti Grup Başkanvekili Sevim Dağdelen’in soru önergesine Almanya Ekonomi Bakanlığından gelen yanıta göre, Türkiye’ye bu dönemde sadece donanma alanında sevkiyat yapıldı. Türkiye’nin, özellikle Alman şirketi ThyssenKrupp Denizcilik Sistemleri’nin (TKMS) katılımıyla Türkiye’de üretilen 214 sınıfı denizaltı için malzeme satın aldığı tahmin ediliyor. Alman hükümeti bu yapı malzemelerinin Türkiye’ye sevkiyatını 2009 yılında onaylamış ve 2 milyar 490 milyon Euro’luk Hermes kredisiyle satışına da güvence vermişti.

GEÇEN YIL 242 MİLYON 800 BİN EURO
Alman silah şirketlerinin ülke dışına silah ve askeri malzeme satışı için Alman hükümetinden onay alması gerekiyor. Hermes kredileri ise Alman ürünlerinin ihracatını garantiye alan bir tür devlet güvencesi. 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminin ardından Türkiye’nin Hermes güvencesi ile silah ve askeri malzeme satın almasına sınırlama getirilmişti. Ancak geçen yıl daha önce izni verilen silah satışlarının sevkiyatı devam etti. Almanya’dan Türkiye’ye geçen yıl 242 milyon 800 bin Euro değerinde silah sevkiyatı gerçekleşti. Bu rakam da geçen yıl Alman silah ihracatının yaklaşık üçte birini oluşturdu.

SATIŞ İZİNLERİ ARTTI
Alman hükümetinin Türkiye için verdiği silah satışı izinleri de iki yıllık gerileme döneminin ardından yeniden yükseliş eğilimi gösteriyor. Yeşiller Partisi’nden Omid Nouripour’un bir soru önergesine Alman Ekonomi Bakanlığının verdiği yanıta göre de Alman hükümeti bu yıl 5 Haziran’a dek Türkiye için 23 milyon 300 bin Euro’luk silah satışına yeşil ışık yaktı. Bu rakam, 2018 yılı bütününde Alman hükümetinin onayladığı 12 milyon 900 bin Euro’luk satış izninin neredeyse iki katı.

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