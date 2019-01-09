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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - Fotoğraflar: AP - REUTERS
09.01.2019 - 16:54, Son Güncelleme:

Alman savcı, AfD’li vekili yalanladı: Keresteyle dövülmedi, yere düşüp başını çarptı

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Alman savcı, AfD’li vekili yalanladı: Keresteyle dövülmedi, yere düşüp başını çarptı

Almanya’da başı yarılmış fotoğrafını paylaşarak sokakta dolaşırken kafasına keresteyle vurulduğunu, yere düştükten sonra 3 kişinin kendisini teklemediğini iddia aşırı sağcı AfD milletvekili Frank Magnitz’in dayak yemediği ortaya çıktı.

AŞIRI sağcı AfD’nin Federal Meclis Milletvekili Frank Magnitz, Bremen kentinde dolaşırken kafasına keresteyle vurulduğunu iddia etmiş, yere düştükten sonra da 3 kişinin kendisini tekmelediğini açıklamıştı. AfD Bremen teşkilatı da yayınladığı açıklamada, milletvekilinin önce kafasına keresteyle vurulduğunu, ardından da kafasına, gözüne ve vücudunun her yerine tekmelerle vurulduğunu belirterek, Magnitz’in acımasızca dövüldüğünü duyurmuştu.

SAVCI, VEKİLİ DE PARTİYİ DE YALANLADI
Soruşturmaya sürdüren Bremen Savcısı ise hem milletvekilinin hem de AfD’nin saldırıyla ilgili yaptığı açıklamaların doğru olmadığını duyurdu. Savcı, video görüntülerinden milletvekilinin dayak yemediğini sadece arkadan itildiğini açıkladı. Söylendiği gibi kimsenin de AfD’li milletvekilinin kafasına keresteyle vurmadığını da kaydeden savcı, hem dayak yediğini iddia eden Magnitz’i, hem de AfD’nin açıklamalırını böylece yalanladı. Savcı, Magnitz’in kafasında oluşan yaranın ise düşme sonucu oluştuğunu kaydetti.

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