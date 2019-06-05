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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
05.06.2019 - 16:10, Son Güncelleme:

‘Alman Rüyası’ başladı

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‘Alman Rüyası’ başladı

Gazeteci ve film yapımcısı Düzen Tekkal’ın Almanya’da kurduğu ‘GermanDream - Alman Rüyası’ adlı inisiyatif, hayallerini gerçekleştirmesi konusunda gençleri cesaretlendirmeyi hedefliyor. Partiler üstü inisiyatife her alandan destek geldi.

TÜRKİYE kökenli gazeteci ve film yapımcısı Düzen Tekkal, DEAŞ’ın zulmüne uğrayan kadınlardan sonra bu kez gençlerin hayal ve rüyalarını gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ‘GermanDream - Alman Rüyası’ adlı inisiyatifi kurdu.
Berlin’de projenin tanıtımı için düzenlenen toplantıya üst düzey politikacılar katıldı. Pınar Atalay’ın sunumunu yaptığı toplantıya CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer, SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, FDP Genel Sekreteri Linda Teuteberg ve Yeşiller eski eşbaşkanı Cem Özdemir de katıldı.

‘Alman Rüyası’ başladı
PROJE HERKESİ KAPSIYOR
Projenin Almanya’da yaşayan herkesi kapsadığını belirten Tekkal, ülke genelinde bin okulla ortak çalışmayı planladıklarını söyledi. Tekkal “GermanDream projesi kökeni ne olursa olun Almanya’da yaşayan herkese hitap edecek. Bu hedef bizim için çok önemli. Çünkü sürekli göç konusunun konuşulması toplumdaki bölünmeyi daha çok arttırıyor hissini veriyor” dedi.
‘Alman Rüyası’ başladı
BUNUN ADI ALMAN RÜYASIDIR
CDU Genel Başkanı Kramp Karrenbauer ise siyasetçilerin gençlerden öğreneceği çok şeylerin bulunduğunu belirterek, projenin önemini vurguladı. Cem Özdemir, projeyi överken “Almanya’da yaşamak ayrıcalıktır” dedi. Linda Teuteberg ise konuşmasında “Almanya korkusunu yenmek çok önemli” diyerek projeye destek çıktı. Projeye parti liderleri ve yöneticilerinin yanı sıra Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble ile Federal Meclis eski Başkanı Norbert Lammert de yaptıkları açıklamalarla destek verdi. Schaeuble “Hayaller politika için bir meydan okumadır. Herkes başka bir şeyin hayalini kurar. Anayasa ise çerçeveyi belirler, bir arada bulunmamızın yasal temellerini formüle eder ve eşit katılım sağlar. Fırsatları açar ve aynı zamanda başkaları ve kurallar için sorumluluk ister. Bunun adı Alman Rüyasıdır” diye konuştu.

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