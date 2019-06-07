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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
07.06.2019 - 12:58, Son Güncelleme:

Alman polisi olay yerini Instagram’dan paylaşacak

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Alman polisi olay yerini Instagram’dan paylaşacak

Almanya’da emniyet teşkilatı, vatandaşla hem iletişim kurmak hem de gençleri polislik mesleğiyle ilgili bilgilendirmek ve mesleği sevdirmek için haberleşmede artık İnstagram’ı da kullanıyor.

TOPLUMUN ana haberleşme ağı haline gelen sosyal medya varlığını sürdüren polis teşkilatı, Facebook ve Twitter’dan sonra Instagram üzerinden de haberleşme uygulaması başlattı. Aşağı Saksonya Eyaleti kentlerinden Lüneburg İl Emniyet Teşkilatı, Hollanda ve İngiltere’deki uygulamayı örnek alarak Instagram ağında Community Policing adını verdiği tanıtım servisini başlattı. Lüneburg İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Polis Komiseri Isabella Harms, bizim Instgram polisimiz oldu. Komiser Harms, teşkilatımız, bölgedeki gelişmeler ve olaylarla ilgili paylaşımlarda bulunacak ifadelerine yer verildi. Aşağı Saksonya’da bir düzineden fazla polis memuru, hem kurum olarak polis teşkilatını hem de devriye görev çalışmalarını Facebook, Twitter ve Instagram’da paylaştığı bildirildi.

DÜZENLİ FOTOĞRAF VE VİDEO PAYLAŞACAK
Lüneburg polisinin Instgram hesabının sorumlusu 35 yaşındaki Komser Isabella Harms, yeni göreviyle ilgili yaptığı açıklamada, bundan böyle Instagram aracılığıyla takipçileriyle düzenli olarak fotoğraf ve kısa videolar yayınlayacağını bu hizmetinin Facebook ve Twitter’daki paylaşımlarla paralel yürüyeceğini belirtti. Instagram’daki adreslerinin polizei.lueneburg.ih olduğunu belirten Komiser Isabella Harms, dijital iletişim görevlisi olarak polisin çalışma şartlarını anlatacağını ve olay mahallerinden paylaşımlarda bulunacağını duyurdu. Vatandaşın yapması gerekenin; Instagram üzerinden kendilerini takibe almaları olduğunu kaydetti.

 

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