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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Yunus ÜLGER, DÜSSELDORF / Fotoğraf: Arşiv
04.06.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Alman polisi, 129 düğüne müdahale etti

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Alman polisi, 129 düğüne müdahale etti

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti İçişleri Bakanlığı, Türklerin düğünlerde silahla ateş etmemeleri ve konvoylarla trafiği aksatmaları için eylem planı hazırladı. Bakanlık, emniyet birimlerine gönderdiği yazıyla alınacak önlemleri sıraladı.

BILD gazetesinde yer alan habere göre, Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul’un emniyet birimlerine gönderdiği kararname, Türk düğünleri sırasında ve sonrasında yaşanan olayların önüne geçilmesi için bir dizi önlemler içeriyor. Bakanlık, uyarı broşürlerinin hazırlanmasını isterken, kamu düzeninin bozulması durumunda düğün konvoylarının durdurulup otomobillerin ve otomobil içinde bulunanların aranmasını istedi. Konvoy oluşturulmasına izin verilmemesi de kararnamede yer alıyor. Alınacak önlemler arasında otomobillere ve sürücülerin ehliyetine el koymak, para cezası, ceza puanı vermek ve tutuklamak da var. Hapis cezası da caydırıcı önlemler arasında.

‘KURALLAR YENİ EVLİLER İÇİN DE GEÇERLİ’
Bakanlık, Türklere yönelik hazırlanacak broşürlerde şu uyarılara yer verecek; Trafik kurallarına uyun, trafik akışını engellemeyin, trafik sıkışıklığına sebebiyet vermeyin, havai fişek kullanmayın ve yanınızda silah taşımayın. KRV Eyalet İçişleri Bakanı Reul, Bild gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Tüm gelin ve damatları kutluyorum ve düğünleri boyunca eğlenmelerini diliyorum. Hayatın en güzel gününde de bazı kurallar geçerlidir. Onlara mesajım; Kurallara uyun. Trafik kuralları yeni evliler ve herkes için geçerlidir.”
Bir süre önce toplanan İçişleri Bakanları Konferansında, düğün konvoylarının kamu düzenini bozmaması için hapis cezasını öngören yasa tasarısının hazırlanması da gündeme gelmişti.

Alman polisi, 129 düğüne müdahale etti

BAKANLIK VERİLERİ AÇIKLADI
Bakanlık, son aylarda eyalette artan düğün konvoyları olaylarıyla ilgili verileri de açıkladı. Buna göre halkın şikâyeti üzerine polis son iki ay içinde büyük çoğunluğu Türklerin olmak üzere 129 düğüne müdahale etmek zorunda kaldı. Müdahale sebepleri, yol kapatma, silahla ateş etme ve çevre halkını rahatsız etmek. Polise toplam 36 silahla ateş edilme ihbarı yapılırken, İçişleri Bakanlığı, bunların 14’ünün bulunan silah ve kovan ile tespit edildiğini bildirdi. Silahın yanı sıra 14 düğünde de havai fişek atıldığı bildirildi.

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