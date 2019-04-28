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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Kazım DOĞAN / FRANKFURT
28.04.2019 - 13:58, Son Güncelleme:

‘Alman partilerinde göçmenleri temsil etmek mümkün değil’

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‘Alman partilerinde göçmenleri temsil etmek mümkün değil’

Avrupa Parlamontosu’na temsilci gönderebileceklerini söyleyen BIG Partisi Genel Başkanı Haluk Yıldız, Almanya’daki siyasi partilerde göçmen ve Müslümanları temsil etmenin mümkün olmadığını savunarak oy hakkı olan göçmen ve Müslümanlara sandığa gitmeleri çağrısı yaptı.

YENİLİK ve Adalet Birliği Partisi (BIG) Genel Başkanı Haluk Yıldız ile Hessen Teşkilatı Başkanı Nurettin Arul, MÜSİAD Hessen merkezini ziyaret ederek Avrupa Parlamentosu seçimleri için destek istedi. AP seçimlerinde baraj olmadığına dikkat çeken Yıldız, “Almanya’nın tek göçmen partisi olarak, yüzde 0.5’e tekabül eden 150 bin oy almamız halinde Avrupa Parlamentosu’na temsilci gönderebiliriz. Yeter ki göçmen ve Müslümanların sandığa gitmelerini sağlayalım” dedi.

‘Alman partilerinde göçmenleri temsil etmek mümkün değil’
ALMANYA’NIN SEKİZİNCİ BÜYÜK PARTİSİ OLABİLİRİZ
Eyalet parlamentolarına seçilen Türkiye kökenli milletvekillerinin hiç birinin mufazakar kesimin temsilcisi olmadığını iddia eden Yıldız, “Oy potansiyelimiz bizi Almanya’nın sekizinci büyük partisi yapabilir. Sahipsizlik ve aidiyetsizlik en büyük sorun. Dördüncü kuşak bile kendini bu ülkeye ait hissetmiyorsa, bu yalnızca Türklerin sorunu olamaz. Büyüyen bir kitleyiz. 25 yerel, 8 eyalet seçimi ve 1 federal seçimde tecrübe edindik. Big Partisi en geç 10-15 yıl sonra hak ettiği yeri alacaktır. 6 milyon Müslüman’ın oluşumu, kültür derneği konumunda. Ancak sorunların meclislerde dillendirilmesi, baskı unsuru oluşturulması şart” dedi.

VARIZ VE AYAKTA KALMAK İSTİYORUZ
Almanya’da mufazakar kesimin de var olduğuna dikkati çeken MUSİAD Hessen Başkanı Muhsin Kıdık ise “Bizi savunacak insanların Avrupa Birliği’nde olmasını isteriz. Varız ve ayakta kalmak durumundayız” dedi. MÜSİAD Hessen eski Başkanı Musa Aydın da aşırı sağın güçlenerek Avrupa Parlamentosu’na girecek olmasının Türk toplumu için de ciddi bir endişe kaynağı olduğunu söyledi.

‘Alman partilerinde göçmenleri temsil etmek mümkün değil’

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