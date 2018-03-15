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Alman parti teşkilatlarına da saldırdılar

Ali VARLI
15.03.2018 - 14:14 | Son Güncelleme:

Almanya’da bir süredir Türk kurum, kuruluş ve camilerine saldıran terör örgütü yandaşları, şimdi de Almanya’da koalisyonu oluşturan CDU ile SPD teşkilatlarını hedef aldı.

MARBURG kentinde Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) teşkilat binalarına boya atıldı. Ayrıca SPD’nin teşkilat binasının duvarına ‘SPD yerine YPG’ yazdılar.
Polis, eylemi yapanları yakalamak için soruşturma başlattı. Halka çağrı yapan polis, olay hakkında bilgisi olanların 064 21 40 60 numaralı telefondan bilgi vermesini istedi.
SPD ve CDU Marburg teşkilat yönetimleri ise eylemcilerin yakalanmasını sağlayacaklara para ödülü verileceğini duyurdu. SPD Hessen Eyalet Meclis milletvekili Handan Özgüven, parti teşkilatlarına yönelik eylemi ‘terörist saldırı’ olarak niteleyip kınadı.

Etiketler: parti , Almanya , eylem , avrupadan haberler
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