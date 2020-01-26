Alman ordusunda neonazi alarmı

Alman ordusuna sızan neonazi vakası her geçen yıl artıyor. Orduyu koruyan Askeri İstihbarat Teşkilatı MAD Başkanı Christof Gramm, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada orduda neonazi şüphesiyle 550 civarında soruşturma yürüdüğünü söyledi. Gramm özellikle özel komando birliğinin (KSK) neonazi sızmalardan en çok etkilendiğine işaret etti ve ordunun geneliyle kıyaslandığında komando birliğindeki neonazi vakaların 5 kat daha fazla olduğuna dikkat çekti.

8’İ AŞIRI SAĞCI

MAD Başkanı Gramm’ın verdiği bilgiye göre yürüyen 550 soruşturmada 14 kişinin aşırı siyasi görüşten olduğu kanıtlandı ve ordudan atıldı. Bunların 8’i aşırı sağcı. Ayrıca anayasaya bağlılığı yetersiz olan 40 askerin ordudaki görevine son verildi. Gramm, askerin de ifade özgürlüğüne sahip olduğunu, bir askerin Sol Parti’ye mi yoksa aşırı sağcı AfD’ye mi oy veriyor sorusunun istihbaratı ilgilendirmediğini kaydetti.