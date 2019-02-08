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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Getty Images
08.02.2019 - 15:32, Son Güncelleme:

Alman ordusunda aşırı sağcı temizliği

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Alman ordusunda aşırı sağcı temizliği

Alman ordusunda görevli yedi radikalin orduyla ilişkisinin kesildiği açıklandı. Askeri İstihbarat Birimi’nin hazırladığı raporda yer alan bilgiye göre, 2018 yılında radikal oldukları gerekçesiyle 270 asker hakkında ise disiplin soruşturması açıldı.

ASKERİ istihbaratın raporunda, yedi subay ve askerden dördünün aşırı sağcı, üçünün de radikal dinci olduğu bilgisi yer aldı. Atılan subaylar arasında aşrı sağcı örgüt ‘İmparatorluk Vatandaşı’ üyesi bir yarbayın da bulunduğu belirtiliyor. Yarbayın, ordunun özel birliklerinde görevli olduğu öğrenildi. Yarbayın üniforması üzerinden çıkartılırken orduyla ilişkisi de kesildi.
Alman ordusunda 2017’de ise 370 kişi aşırı fikirleri nedeniyle disiplin soruşturmasına tabi tutulmuştu. 2017’de 36 olan ‘İmparatorluk Vatandaşı’ adlı örgüte sempati duyanların sayısı, 2018’de 20’ye geriledi. Aşırı solcu fikirlere sahip şüpheli sayısı da bir önceki yıl 12’yken geçen yıl bu sayı 2’ye düştü.

 

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