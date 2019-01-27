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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BERLİN / Fotoğraflar: Arşiv
27.01.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Alman ordusu 80 bin personeli nasıl bulacak?

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Alman ordusu 80 bin personeli nasıl bulacak?

Almanya’da Genel Kurmay Başkanlığı’nın en büyük en büyük sıkıntılarından biri, ordunun ihtiyaç duyduğu personeli bulmak.

ÜLKEDE 2011’de alınan kararla askere gitme zorunluluğu kaldırıldı. Ordudaki asker sayısı da 180 bin ile sınırlandırıldı. Alman ordusunda her yıl orduya gönüllü olarak katılacak 80 bin gence ihtiyaç duyuluyor. Ancak ordunun 2020 yılında bu rakamı bulması çok zor görünüyor. 80 bin kişi, 760 bin genç arasından seçilecek. Orduya alınacaklarda aranan şartlar arasında Alman vatandaşı olmak ve askerliğe uygun vücut özelliklerine sahip olmak da var.

80 BİN KİŞİYİ BULMAK ZOR
Yapılan araştırmaya göre, 2020’de potansiyel asker olarak görülen 760 bin gençten 90 bini Alman vatandaşı değil, 27 binin vücut özellikleri askerlik yapmaya elverişli değil. 255 binin de militarizme karşı olduğu göz önünde tutulduğunda, ordunun sadece 388 bin genç arasından 80 bin kişiyi seçmesi gerekecek. Ancak bu sayıdan kaç kişinin orduya katılmak isteyebileceğini kestirmek zor.
Günümüzde bile orduda 25 bin asker ve personel açığı bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu açığın önümüzdeki yıllarda daha da büyümesi bekleniyor. Orduda en çok ihtiyaç duyulan alanlar ise bilgisayar uzmanı, doktor ve kurtarma ekiplerinde görev yapacak gençler.

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