Alman okullarında öğretmenler dayak yiyor!
Almanya’da okulların yarısında son 5 yıldır öğretmenler şiddet ve saldırılara hedef oluyor. Sadece öğrenciler değil, veliler de öğretmenlere şiddet uyguluyor.
ALMAN okullarında yapılan araştırmaya göre öğretmenlere yönelik şiddet ve tehdit olayları arttı. Her iki okuldan birinde son 5 yıldır öğretmenler şiddete ve tehdide maruz kalıyor.
Eğitim Sendikası (VBE) Başkanı Udo Beckmann, araştırma sonuçlarının şoke edici olduğunu söyledi. VBE Başkanı, siyaseti artık “Münferit olaylar masalını” terk etmeye çağırdı ve eğitim bakanlıklarını olaylara kulaklarını tıkamakla suçladı.
Araştırma sonucuna göre okulların yüzde 48’inde öğretmenler sözlü tehdit ve mobbing yaşıyor. Okul müdürlüklerinin verdiği bilgiye göre okulların yüzde 26’sında öğretmenler şiddet saldırılarına maruz kaldı. Şiddet, tehdit veya hakaret sadece öğrencilerden değil, velilerden de geliyor.
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