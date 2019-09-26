Alman müsteşardan Türk iş insanlarına ziyaret

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlman müsteşardan Türk iş insanlarına ziyaret
GeriAvrupa Alman müsteşardan Türk iş insanlarına ziyaret
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA
26.09.2019 - 15:46, Son Güncelleme:

Alman müsteşardan Türk iş insanlarına ziyaret

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Alman müsteşardan Türk iş insanlarına ziyaret

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Oliver Wittke, MÜSİAD Berlin üyelerine ait iş yerlerini ziyaret ederek Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

İLK olarak MÜSİAD Berlin Şubesi Başkanı Fikret Doğan’a ait iş yerini ziyaret eden Wittke, Almanya’daki Türk iş insanlarının durumunu ve ülkede Türklerin geçmişten bugüne iş hayatındaki yerini överek, Türk iş insanlarının ekonomiye olan katkısının önemini vurguladı. Wittke, ayrıca mesleki eğitiminin önemini vurgulayarak iş yerlerinde eğitim yeri açan iş yeri sahiplerini de tebrik etti.

Alman müsteşardan Türk iş insanlarına ziyaret

Fikret Doğan da Türk-Alman ilişkilerinde iş insanlarının ve özellikle MÜSİAD’ın oynadığı role değindi. Doğan, ayrıca Türk iş insanlarının sanayi ve ticaret odalarında ve kamu kurumlarında yeterince temsil edilemediğini belirterek bu konuda bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu kaydetti. Oliver Wittke, daha sonra MÜSİAD üyeleri Tarkan Şahin ve Sezayi Akan’a ait iş yerlerini de ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Alman müsteşardan Türk iş insanlarına ziyaret

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Alman müsteşardan Türk iş insanlarına ziyaret
O eczane iki şubesiyle birlikte kapatıldı
Eski yıldız 5. lige antrenör oldu
Almanya iş nitelikli iş gücü açığı artıyor: Eğitmen açığı 106 bini aştı