Alman milli takımında şok
Yıldız futbolcu sakatlandı
FRANSA'nın evsahipliğini yaptığı Dünya Kadınlar Futbol Şampiyonası'nın favori takımlarından Almanya büyük şok yaşadı. Alman milli takımının yıldızı Dzsenifer Marozsan sakatlığı nedeniyle önümüzdeki iki karşılaşmada forma giyemeyecek. Sol ayak parmağı kırılan orta saha futbolcusu Marozsan'nın kırık parmağı nedeniyle sahaya çıkamayacağı açıklandı. Alman milli takımının Çin ile yaptığı ve 1-0 kazandığı maçta ayak parmağı kırılan Marozsan, karşılaşmayı kırık parmakla tamamlamıştı.Başarılı futbolcu İspanya ile oynanacak ve grup birincisini büyük ihtimalle belirleyecek maç ile Almanya'nın grubunda Güney Afrika ile oynayacağı son grup karşılaşmasında da forma giyemeyecek.Alman Milli Takım Teknik Direktörü Martina Voss Tecklenburg milli takım futbolcusunun sakatlığıyla ilgili yaptığı açıklamada “Marozsan yeri doldurulamaz bir futbolcu. Oynayamayacak olması bize acı veriyor. Kişisel olarak da canımı yakıyor. Onun oynamaması sadece biz o pozisyonda bir futbolcu kaybetmiyoruz” sözleriyle kayıplarının ne kadar büyük olduğunu anlattı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle