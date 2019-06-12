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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
12.06.2019 - 16:40, Son Güncelleme:

Alman milli takımında şok

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Alman milli takımında şok

Yıldız futbolcu sakatlandı

FRANSA'nın evsahipliğini yaptığı Dünya Kadınlar Futbol Şampiyonası'nın favori takımlarından Almanya büyük şok yaşadı. Alman milli takımının yıldızı Dzsenifer Marozsan sakatlığı nedeniyle önümüzdeki iki karşılaşmada forma giyemeyecek. Sol ayak parmağı kırılan orta saha futbolcusu Marozsan'nın kırık parmağı nedeniyle sahaya çıkamayacağı açıklandı. Alman milli takımının Çin ile yaptığı ve 1-0 kazandığı maçta ayak parmağı kırılan Marozsan, karşılaşmayı kırık parmakla tamamlamıştı.

Alman milli takımında şok
Başarılı futbolcu İspanya ile oynanacak ve grup birincisini büyük ihtimalle belirleyecek maç ile Almanya'nın grubunda Güney Afrika ile oynayacağı son grup karşılaşmasında da forma giyemeyecek.
Alman milli takımında şok
Alman Milli Takım Teknik Direktörü Martina Voss Tecklenburg milli takım futbolcusunun sakatlığıyla ilgili yaptığı açıklamada “Marozsan yeri doldurulamaz bir futbolcu. Oynayamayacak olması bize acı veriyor. Kişisel olarak da canımı yakıyor. Onun oynamaması sadece biz o pozisyonda bir futbolcu kaybetmiyoruz” sözleriyle kayıplarının ne kadar büyük olduğunu anlattı.

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