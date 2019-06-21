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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
21.06.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Alman medya devine ABD’den büyük teklif

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Alman medya devine ABD’den büyük teklif

ABD merkezli yatırım fonu Kohlberg Kravis Roberts (KKR), Bild ve Die Welt gazetelerinin de sahibi Alman medya şirketi Axel Springer AG’nin yüzde 20’sine denk gelen azınlık hisselerini satın almak için hisse başına 63 Euro önerdi. Bu miktarın mayıs ayında 45.10 Euro olan hisse fiyatının yüzde 40 üzerinde olduğu duyuruldu.

ABD merkezli yatırım fonu KKR, son zamanlarda gayrimenkul ve iş ilanları hizmeti sağlayan dijital ağırlıklı bir medya devine dönüşen Bild ve Die Welt gazetelerinin de ait olduğu Axel Springer’in azınlık hisselerini almak için hisse başına 63 Euro önerdi.
Şirketin geçen yıl geliri yüzde 4,1 artarak 3,2 milyar Euro’ya, karı da yüzde 4,8 yükselerek 528 milyon Euro olarak kayıtlara geçmişti.
Axel Springer’den yapılan açıklamada da söz konusu teklifin, şirketin 29 Mayıs’ta hisse kapanış fiyatının (45,10 Euro) yaklaşık yüzde 40’ının üzerinde olduğu belirtildi.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI DESTEKLİYOR
Açıklamada, teklifin Axel Springer’in değerini toplamda 6,8 milyar Euro’ya taşıdığı hatırlatılarak, azınlık hissesi satın alma anlaşmasının yüzde 42,6 ile Alman şirketin büyük hissedarı olan Friede Springer ve Springer Yönetim Kurulu Başkanı Mathias Döpfner tarafından desteklendiğine vurgu yapıldı.
Büyük hissedarlar ise hisselerini ellerinde tutmaya devam edecek. Söz konusu teklifin, Axel Springer hisselerinin en az yüzde 20’sine denk gelmesine ve yabancı yatırım ve birleşme gibi gerekli izinlerin alınmasına bağlı olduğu belirtilirken, hisse satışının Axel Springer’in piyasa baskısına maruz kalmaksızın alanına yatırım yapmasını sağlayacağının altı çizildi.

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