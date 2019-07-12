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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC Türkçe / FOTOĞRAF: GETTY IMAGES
12.07.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Alman mahkemesinde bir ilk: IŞID’li kadın ülkesine dönebilir

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Alman mahkemesinde bir ilk: IŞID’li kadın ülkesine dönebilir

Berlin’de bir mahkeme, bir IŞİD üyesiyle evlenen Alman vatandaşı kadının, üç çocuğuyla birlikte Almanya’ya geri getirilmesi gerektiğine hükmetti. Kadın ve çocukları, Suriye’deki El Hol kampında. Mahkeme, Alman vatandaşı olan kadın ve üç çocuğun, El Hol kampında kalmaya devam ederse çok zarar göreceğini belirtti.

EL HOL kampında kalan kadın daha önce Almanya Dışişleri Bakanlığı’na, ülkesine dönmek için başvurmuş ancak başvurusu reddedilmişti. Almanya, IŞİD’e katılan vatandaşlarının çocuklarını ülkeye geri almayı planladığını duyursa da, annelerinin radikalleştiği ve ileride Almanya’ya tehdit oluşturabilecekleri gerekçesiyle geri alınmayacağını söylemişti. Kadının ailesi, talebin reddedilmesi üzerine dışişleri bakanlığına dava açtı. Mahkeme, işte bu dava sonucunda kadının çocuklarıyla birlikte ülkelerine geri getirilmesine hükmetti.

KAÇINILMAZ ŞEKİLDE DEZAVANTAJLI DURUMA DÜŞECEKLER’
Mahkeme kararında, 2, 7 ve 8 yaşındaki çocukların, bir adım atılmaması halinde ‘ciddi, sebepsiz ve kaçınılmaz şekilde dezavantajlı duruma düşeceklerini’ duyurdu. Almanya’da bir mahkeme, ilk kez IŞİD’e katılan bir yetişkin için bu kararı veriyor. Ülkede, IŞİD’e katılmış olan aile üyesinin geri gelebilmesi için açılmış başka davalar da var. Onlarca Alman kadının ve 100’den fazla çocuğunun El Hol kampında, zor şartlarda yaşadığı biliniyor. Suriye’nin kuzeydoğusundaki El Hol kampında, IŞİD’lilerin evlendiği kadınlar ve çocukları var. Kampın kapasitesi yaklaşık 10 bin kişilik ancak IŞİD’den alınan son bölgelerden gelenlerle birlikte nüfus 70 bini geçti.

 

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