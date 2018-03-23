Alman konsolosun makam aracı ikinci kez satışta

Almanya’nın Antalya Konsolosluğu, ocak ayında verdiği ilanla 2006 model 126 bin 601 kilometrede, dizel, otomatik, 5 kapılı ve gri renk makam aracını satışa çıkardı. Fiyatı 3 bin 800 euro olarak belirlenen makam aracının satışı için yapılan ilk ihalede talipli çıkmadı.

Başkonsolosluk, 31 Mart tarihinde makam aracının satışı için ikinci kez ihaleye çıkıyor. Tekliflerin kapalı zarf usulüyle konsolosluğa yapılması gerektiği belirtilen ilanda, “En yüksek fiyat teklifi sunan kişiye satış yapılacaktır. Araç gümrük muafiyeti ile ithal edildiği için imtiyazlı olmayan alıcılar muhtemelen vergi ödemek durumundadır. Bu tutar alıcı tarafından karşılanacaktır” denildi.

Aracı satın almak isteyen kişilerin hafta içi her gün 09.00-12.00 saatleri arasında Çağlayan Mahallesi’ndeki konsolosluk binasında aracı görebilecekleri de not düşüldü.