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Alman konsolosun makam aracı ikinci kez satışta

Mehmet ÇINAR, DHA
23.03.2018 - 11:13 | Son Güncelleme:

Ocak ayında satışa çıkarılan ancak satılamayan Almanya’nın Antalya Konsolosluğu’na ait Mercedes marka makam aracı, ikinci kez ihaleye çıkarıldı. Makam aracı, kapalı zarf usulü yapılacak ihalede en yüksek teklifi verene satılacak.

 

Alman konsolosun makam aracı ikinci kez satıştaAlmanya’nın Antalya Konsolosluğu, ocak ayında verdiği ilanla 2006 model 126 bin 601 kilometrede, dizel, otomatik, 5 kapılı ve gri renk makam aracını satışa çıkardı. Fiyatı 3 bin 800 euro olarak belirlenen makam aracının satışı için yapılan ilk ihalede talipli çıkmadı.
Başkonsolosluk, 31 Mart tarihinde makam aracının satışı için ikinci kez ihaleye çıkıyor. Tekliflerin kapalı zarf usulüyle konsolosluğa yapılması gerektiği belirtilen ilanda, “En yüksek fiyat teklifi sunan kişiye satış yapılacaktır. Araç gümrük muafiyeti ile ithal edildiği için imtiyazlı olmayan alıcılar muhtemelen vergi ödemek durumundadır. Bu tutar alıcı tarafından karşılanacaktır” denildi.
Aracı satın almak isteyen kişilerin hafta içi her gün 09.00-12.00 saatleri arasında Çağlayan Mahallesi’ndeki konsolosluk binasında aracı görebilecekleri de not düşüldü.

Etiketler: avrupadan haberler , makam aracı , satılık
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