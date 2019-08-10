'Alman komşularımıza da ikram ediyoruz'
Almanya’da yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Camilerin içi ve dışı bayram namazına gelecekler için temizlenip hazırlandı. Kurbanlıkların satıldığı çiftliklerde ise kurbanlık ayırma işlemi devam ediyor. Halil Ayan isimli bir vatandaş ise kurban etinden Alman komşularına da ikram ettiklerini söyledi.
ALMANYA’nın Brühl şehrinde küçük ve büyükbaş hayvan çiftliği işletmecisi Uğur Mamak, kurban bayramı için aylar öncesinden hazırlıklara başladıklarını söyledi. Mamak, “Buraya gelip kurbanlıklarını bir ay öncesinden ayırtanlar var. Bayramın ilk günü kesimlerin tümünü yetiştiremiyoruz. Dolayısıyla ikinci, üçüncü günü de kesimlerimiz devam ediyor. Kurbanlıkları herkes kendi seçerek ayırıyor. Kurbanlıklarını ayırtanlara numara veriyoruz. Bayram sabahı kesimhanemize ilk gelenlerden başlamak üzere kurbanlıkları İslami usullere göre kesip sahiplerine teslim ediyoruz” dedi.
İzin dönemi olmasına rağmen önceki yıllara oranla daha yoğun kurban talebi olduğunu belirten Uğur Mamak, küçükbaş kurban bedelinin de yaş ve kilosuna göre 220 ile 300 Euro arasında olduğunu ifade etti.
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILIYOR
Almanya’nın Köln kentindeki Fatih Camii imamı Bahattin Arısoy, vekâlet yoluyla kurbanlarını vermek isteyenlere yardımcı olduklarını, izin dönemi olmasına rağmen kendilerine beş yüz adet vekâlet kurban teslim edildiğini ifade etti. Arısoy, teslim aldıkları kurbanlıkları başta Nijerya, Ürdün, Myanmar (Arakan) olmak üzere pek çok ülkede yüzbinlerce ihtiyaç sahibine ulaştıracaklarını bildirdi.
Halil Ayan isimli bir vatandaş ise aldığı kurbanın birini Afrika ülkelerine gönderdiğini, çocukların kurban ibadetini unutmaması için bir kurban da yaşadıkları Almanya’da kestiklerini ifade etti. Ayan, kestikleri kurbanın etini din ayırımı yapmayarak, Alman komşularına da ikram ettiklerini söyledi.
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