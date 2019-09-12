Alman komşu gazı açıp evi patlattı, yangında hayatını kaybetti
Almanya’da Türk ve Arapların da yaşadığı binada patlama sonrası yangın çıktı. Büyük panik yaşanan olayda Alman komşunun gazı açıp intihar etmek istediği, patlama sonrası çıkan yangında da hayatını kaybettiği açıklandı.
ALMANYA’nın Düsseldorf kentinde çoğunluğu göçmenlerin yaşadığı bir binada önce patlama oldu sonra da yangın çıktı. Büyük paniğe neden olan olayda 75 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Binada oturan biri hamile iki kişi ise yaralandı.
TESADÜF ESERİ EVDE DEĞİLLERDİ
Türklerin yanı sıra Arap ailelerin de yaşadığı binanın giriş katındaki restoranın sahibi Atakan Gökbulut, patlamadan yaklaşık 10 dakika önce restoranı kapattığını belirterek olayda ölen kişinin Alman vatandaşı olduğunu söyledi. Gökbulut, “75 yaşındaki adamın evde gazı açarak intihar girişiminde bulunduğu ve çıkan yangında hayatını kaybettiğini söylediler. Binada oturan Türk komşuları da tesadüf eseri evde değilmiş” dedi.
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