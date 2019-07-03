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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
03.07.2019 - 10:31, Son Güncelleme:

Alman kaptan Carola Rackete serbest

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Alman kaptan Carola Rackete serbest

Akdeniz’de 41 göçmeni ‘Sea Watch 3’ adlı gemisine alarak İtalya’nın Lampedusa Limanı’na yanaşan Alman kadın Kaptan Carola Rackete, Sicilya yarımadasındaki Agrigento’da çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

MAHKEMENİN kadın yargıcı, kaçak göçe yardım, deniz hukukuna ve devlet güçlerine karşı gelmekle suçlanan 31 yaşındaki Rackete hakkında suç işlemediği, insan hayatı kurtarmak için üzerine düşen görevi yerine getirdiği kararına vardı ve serbest bırakılmasına hükmetti. Yargı kararını denizde insan hayatı kurtarmanın suç olmadığı üzerine bir sinyal olarak niteleyen Rackete, kendisine gösterilen kitlesel dayanışma ve destekten çok etkilendiğini söyledi. Kadın kaptan, “Bu, dayanışmanın bir zaferi” dedi. Rackete için 1.3 milyon Euro bağış ve yüzbinlerce imza toplanmıştı.

Alman kaptan Carola Rackete serbest

KARAR, SALVİNİ’Yİ KIZDIRDI
Mahkemenin kararı, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini’yi kızdırdı. Salvini, kadın kaptanın bir an evvel İtalya’dan sınır dışı edilmesini istedi. Soruşturmayı yürüten savcılık da mahkeme kararına karşı itiraz yollarını gözden geçirdiklerini açıkladı.

Alman kaptan Carola Rackete serbest


Kaptan Rackete, yardım örgütü Sea Watch 3 gemisiyle Akdeniz’de 41 mülteciyi boğulmaktan kurtarmış, Avrupa ülkelerinin alması için iki hafta Akdeniz açıklarında beklemiş, ancak uzlaşma sağlanamayınca zorla Lampedusa Limanı’na giriş yapmıştı.

Alman kaptan Carola Rackete serbest

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