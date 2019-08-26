‘Alman kanı taşıyorum. Çok yakında...’
G-7 zirvesinin sona erdiği pazartesi günü liderler, derin görüş ayrılıklarına rağmen birliktelik pozları verdi. ABD Başkanı Trump, üç günlük zirvenin çok başarılı geçtiğini, İran konusunda bile büyük adımlar attıklarını söyledi.
ALMAN kamuoyunun zirveyle ilgili merak ettiği konulardan biri de ABD Başkanı Donald Trump’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel’e nasıl davranacağıydı. Bugüne kadar Merkel’e karşı her zaman soğuk davranan Trump, bu kez çok sıcak davrandı. Merkel’i öven Trump, “Mükemmel bir kadın” dedi. 2017’de ABD Başkanı olduğundan beri bazı Avrupa ülkelerini iki kez ziyaret etmiş olmasına rağmen Almanya’ya hiç gelmeyen Trump, “Alman kanı taşıyorum. Çok yakında ziyaret edeceğim” dedi. ABD Başkanı Trump’ın baba tarafından Alman olan dedesi ve büyük annesi, Rheinland Pfalz Eyaleti’ndeki Kallstadt’tan Amerika’ya göç etmiş.
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