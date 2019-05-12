Alman kadınlar kilise grevi başlattı
Almanya’da kadınlar, ‘Maria 2.0’ sloganıyla ‘kilise grevi’ başlattı. 18 Mayıs’a kadar kiliselere ayak basmama kararı alın kadınlar, kiliselerdeki erkek egemen yapıyı ve cinsel tacizlerin örtbas edilmesini protesto ediyor.
ALMANYA’da Katolik Kilisesine bağlı kadınlar, 18 Mayıs’a kadar kiliselere ayşak basmama kararı aldı. Münster kentindeki Heilig Kreuz Kilisesi’nde bir grup Katolik kadın ‘Maria 2.0’ sloganıyla başlattığı grevile Katolik Kilisesindeki erkek egemen yapıyı ve cinsel tacizlerin örtbas edilmesini protesto ediyor.
Grevi başlatan kadınların “mariazweipunktnull.de” adlı internet sayfasından yaptıkları açıklamaya göre, 18 Mayıs’a kadar kiliseye ayak basmayacaklar, kiliselerde gönüllü olarak yaptıkları hizmetleri yerine getirmeyecekler, ayinlerini papaz olmadan kilise önlerinde yapacak ve taleplerini burada dile getirecekler.
PAPA’YA MEKTUP YAZDILAR
Açıklamada, Papa Franciscus’a açık mektup yazıldığı belirtilerek Almanya’daki Katolik Kilisesinde kadınlara tüm görevleri yapmalarına izin verilmesinin ve papazların evlenmeme kuralının kaldırılmasının talep edildiği belirtildi. Grevi başlatanlardan Lisa Kötter, Münster kentindeki Dom Meydan’ında düzenlenen ve yüzlerce kişinin katıldığı gösteride yaptığı açıklamada, başlattıkları eylemin Almanya genelinde ve ülke dışında büyük ilgiyle karşılandığını ifade ederek birçok kentte benzer gösterilerin yapıldığını söyledi.
Ülke genelinde bu çağrıya ne kadar kişinin katılacağını tahmin edemediğini söyleyen Kötter, ancak birçok kentte yüzlerce grubun dayanışma içinde olduğunu bildirdiğini aktardı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle