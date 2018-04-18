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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / GettyImages
18.04.2018 - 16:18, Son Güncelleme:

Alman işverenin tercihi yine Alman

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Alman işverenin tercihi yine Alman

Almanya’da bir meslek eğitim yeri bulmada notlar değil, isimler karar verici oluyor. İşverenler, aynı not ortalamasına sahip iki kişi arasından göçmen isimli olanı değil, Alman isimli olanı tercih ediyor.

ALMANYA Uyum ve Göç Vakfı Uzmanlar Konseyi’nin 4 yıl önce yaptığı teste göre, meslek eğitiminde Alman isimlerinin aynı not ortalamasına rağmen göçmen isimlerine göre ilk sırada tercih edildiğini ortaya çıkmıştı. Vakıf, Alman ve Türk isimleriyle bin 800 işyerine meslek eğitimi için başvuru göndermiş, işyerlerinin daha çok Alman isimlere olumlu cevap verdiği belirlenmişti. Buna karşı önlemler alınması, başvuruların anonim yapılması tartışıldı ve kampanyalar yapıldı. Ancak aradan dört yıl geçmiş olmasına rağmen çok fazla bir şey değişmediği. Hâlâ 1.9 not ortalamasına sahip gençlerde meslek eğitim yeri bulmada, Tim, Hans, Lukas gibi isimlerin Ahmet, Hakan, Ali gibi isimlere kıyasla çok daha avantajlı olduğu belirlendi. Yabancı isimli göçmen gençler bugün de isimlerinden dolayı meslek eğitim yeri bulmakta zorlanıyor.

GİZLİ DIŞLAMA
Hükümetin yıllık meslek eğitim raporuna göre göçmen kökenli gençlerin yüzde 27.6’sı, Almanların ise yüzde 55.8’i bir işyerinde meslek eğitimine başlıyor. Bunun nedenleri arasında yabancı ismin yanında, göçmen kökenli gençlerin Almanca ve okul bitirme notlarının Alman öğrencilerden düşük olması ve okulu yarıda bırakmaları geliyor. Aynı not ortalamasına rağmen işletmelerin Alman isimli gençleri tercih etmesinin bir nedeni ise müşterilerin yabancı bir genci Alman gençten daha az kabul etmeleri endişesi yatıyor. Bu da gizli bir dışlama biçimi olarak görülüyor.
Hükümetin meslek eğitim raporuna göre 2016 yılında 20-34 yaşları arasında meslek eğitimi yapmayanların sayısı 2015 yılına kıyasla 180 bin civarında artarak, 2.13 milyona çıktı.

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