Alman işverenin tercihi yine Alman
Almanya’da bir meslek eğitim yeri bulmada notlar değil, isimler karar verici oluyor. İşverenler, aynı not ortalamasına sahip iki kişi arasından göçmen isimli olanı değil, Alman isimli olanı tercih ediyor.
ALMANYA Uyum ve Göç Vakfı Uzmanlar Konseyi’nin 4 yıl önce yaptığı teste göre, meslek eğitiminde Alman isimlerinin aynı not ortalamasına rağmen göçmen isimlerine göre ilk sırada tercih edildiğini ortaya çıkmıştı. Vakıf, Alman ve Türk isimleriyle bin 800 işyerine meslek eğitimi için başvuru göndermiş, işyerlerinin daha çok Alman isimlere olumlu cevap verdiği belirlenmişti. Buna karşı önlemler alınması, başvuruların anonim yapılması tartışıldı ve kampanyalar yapıldı. Ancak aradan dört yıl geçmiş olmasına rağmen çok fazla bir şey değişmediği. Hâlâ 1.9 not ortalamasına sahip gençlerde meslek eğitim yeri bulmada, Tim, Hans, Lukas gibi isimlerin Ahmet, Hakan, Ali gibi isimlere kıyasla çok daha avantajlı olduğu belirlendi. Yabancı isimli göçmen gençler bugün de isimlerinden dolayı meslek eğitim yeri bulmakta zorlanıyor.
GİZLİ DIŞLAMA
Hükümetin yıllık meslek eğitim raporuna göre göçmen kökenli gençlerin yüzde 27.6’sı, Almanların ise yüzde 55.8’i bir işyerinde meslek eğitimine başlıyor. Bunun nedenleri arasında yabancı ismin yanında, göçmen kökenli gençlerin Almanca ve okul bitirme notlarının Alman öğrencilerden düşük olması ve okulu yarıda bırakmaları geliyor. Aynı not ortalamasına rağmen işletmelerin Alman isimli gençleri tercih etmesinin bir nedeni ise müşterilerin yabancı bir genci Alman gençten daha az kabul etmeleri endişesi yatıyor. Bu da gizli bir dışlama biçimi olarak görülüyor.
Hükümetin meslek eğitim raporuna göre 2016 yılında 20-34 yaşları arasında meslek eğitimi yapmayanların sayısı 2015 yılına kıyasla 180 bin civarında artarak, 2.13 milyona çıktı.
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