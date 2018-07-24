Alman istihbaratı raporunu açıkladı
Alman istihbaratının raporuna göre ülkede şiddet yanlısı sağ ve sol siyasi motifli radikallerin sayısı artıyor. İçişleri Bakanı Seehofer, “Güvenlik birimlerimiz tehlikelileri çok yakından izliyor” dedi.
ALMANYA İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans Georg Maassen, Berlin’de yıllık istihbarat raporunu açıkladı. Rapora göre Almanya’da 12 bin 700 şiddet yanlısı var. Aşırı sağcıların sayısı 23 binden 24 bine ulaştı. Almanya Cumhuriyeti’ni tanımayan ve kendilerine ‘İmparatorluk Vatandaşı’ adını veren aşırı sağcı grubun üye sayısı da 18 bine yükseldi.
Aşırı İslamcı selefilerin sayısında da artış var. 2016-2017 yılları arasında selefilerin sayısı 9 bin 700’den 11 bine ulaştı. 12 bin 700 civarında İslamcı çatışmalara katılmak için Almanya’dan Suriye ve Irak’a gitti. Onlardan 350’si geri döndü. 150’si öldü.
Alman istihbaratı yabancı istihbarat teşkilatları bölümünde Türk istihbaratı MİT’i de raporuna aldı. Alman istihbaratı Başkanı Maassen, MİT’i terörle mücadelede partner istihbarat teşkilatı olarak niteledi.
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