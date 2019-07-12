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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / FOTOĞRAF: DPA
12.07.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

Alman istihbaratı ‘hipster sağcıları’ izleyecek

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Alman istihbaratı ‘hipster sağcıları’ izleyecek

Almanya’nın iç istihbarat örgütü Anayasayı Koruma Teşkilatı, yıllardır sürdürdüğü inceleme sonrası Fransa’da doğan ve Almanya’da da son yıllarda yayılmaya başlayan ‘hipster sağcılar’ olarak da adlandırılan Kimlikçiler Hareketi’nin izlenmesi gerektiğine karar verdi. Alman iç istihbaratı, bu karar sonrası Kimlikçiler Hareketi’ni istihbarat toplama araçları takip etmeye başlayabilecek ve bilgi akışı için de muhbir görevlendirebilecek.

KARARLA ilgili gazetecilere açıklama yapan Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang, sadece şiddet eğilimli aşırıların değil, aynı zamanda sözlü risk yaratanların da dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Kimlikçiler Hareketi’nin pozisyonu ile ilgili de bilgi veren Haldenwang, bu oluşumun üyelerinin ‘kökeni Avrupalı olmayan kişilerin demokratik katılımına karşı olduklarına ve bu kişileri insanlık onurunu yaralayarak dışladıklarına’ dikkat çekti.

DIŞ GÖRÜNÜMLERİ FARKLI
Kimlikçiler Hareketi’nin aynı etnik kökene sahip olmayan kişileri ortak kültürün bir parçası olarak görmediğini belirten Haldenwang, bu anlayışın Alman Anayasası ile bağdaşmadığını vurguladı. Tahminlere göre Almanya’da şu anda bu oluşumun yaklaşık 600 üyesi bulunuyor. Fransa kökenli Kimlikçiler Hareketi’nin Almanya’nın yanı sıra diğer Avrupa ülkelerinde de uzantıları var. Kamuoyunda ‘hispter sağcılar’ olarak da adlandırılan Kimlikçiler Hareketi’nin Avrupa’daki diğer aşırı sağcılardan farkı özellikle dış görünümü. Kendilerini ‘entellektüel yeni sağ’ olarak gören bu oluşumun üyeleri, modern görünümleri ile Neonaziler gibi bilinen aşırı sağcı gruplarla arasına mesafe koyuyor.

‘HEDEFLERİNDE AVRUPA’DA YAŞAYAN GÖÇMENLER VAR’
Ancak güvenlik uzmanları, bu kişilerin orta sınıf görüntüsü vermesinin özellikle tehlike yarattığına dikkat çekiyor. Davranış biçimlerinde antisemitizm ve Hitler selamı olmayan Kimlikçilerin hedefinde Avrupa’da yaşayan göçmenler var. Kimlikçiler Hareketi üyeleri 2017 yılında Akdeniz’deki göçmen teknelerini içinde bulundukları bir gemiyle engellemeye çalışmıştı. Kimlikçiler Hareketi’nin lideri olarak da Avusturyalı Martin Sellner ön plana çıkıyor.

 

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