Alman İçişleri: Tetikteyiz

ALMAN İçişleri Bakanlığı sözcüsü, son dönemde Almanya’daki Türkler ve Kürtler arasında çatışmalar yaşandığına dikkati çekerek, “Bölgedeki olaylar, Almanya’daki Kürtler arasında güçlü duyguları canlandırabilir” dedi. Bakanlık, göstericilere şiddetten kaçınması çağrısında bulundu ve protestocuların Alman yasalarına uymaları gerektiğini söyledi.

Kürt toplumu gibi, Alman politikacılar ve çıkar grupları, da hafta sonuna yapılan saldırıları ve daha fazla şiddet çağrısında bulunan sosyal medya mesajlarını kınadı.

DİTİB: CAMİ AĞIR HASAR GÖRDÜ

Bu arada Berlin’deki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin başkan yardımcısı Süleyman Küçük, Reinickendorf semtindeki caminin pazar günkü saldırıda ağır hasar gördüğünü söyledi. Küçük, Reuters TV’ye yaptığı açıklamada “Cami yenilenmeli ve yeniden inşa edilmeli” dedi.

Polis sözcüsü Valeska Jakubowski, polisin ciddi bir kundaklama durumu olarak nitelendirdiği olayı soruşturduğunu söyledi. Soruşturmacılar, saldırının siyasi nedenlerle yapılmış

olmasının muhtemel görüldüğünü söylediler.