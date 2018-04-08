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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: AA
08.04.2018 - 13:04, Son Güncelleme:

Alman hükümetinde ‘yorum’ kavgası

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Alman hükümetinde ‘yorum’ kavgası

Almanya’da zar zor kurulan büyük koalisyon daha tam işe başlamadan kavgaya başladı. Hükümetin küçük ortağı CSU, mültecilerde aile birleşimi kontenjanını azaltmak istiyor.

ALMANYA’da genel seçimlerden yaklaşık altı ay sonra hükümet kurulabildi. Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında koalisyon sözleşmesinde mültecilerin aile birleşimi konusunda ayda en fazla bin kişi üzerinde anlaşma sağlandı. Ancak koalisyon ortakları arasında bu maddenin yorumunda anlaşmazlık çıktı.
Ayda binin altında aile birleşimi durumunda, kalan açık sonraki aylara eklenecek mi? Hükümetin küçük ortağı CSU, bu soruya “Hayır” diyor. SPD ise açığın bir sonraki ayda alınacak aile birleşimine eklenmesi gerektiği görüşünde.
CSU Grup Başkanı Alexander Dobrindt, koalisyon sözleşmesinin çok net olduğunu ve ayda en fazla bin aile birleşimiyle sınırlandığını belirtti ve açık kalması durumunda bunun bir sonraki aya eklenemeyeceğini söyledi.

SPD: KABUL ETMEYİZ
SPD Başkan Yardımcısı Ralf Stegner ise “SPD, kontenjanın küçültülmesine kesinlikle karşı. Eğer bir ay içinde bin aile birleşimi sağlanmazsa, kalan sayı sonraki aylara eklenir. Aksi takdirde bürokratik geciktirmelerle aile birleşimi siyasi olarak engellenir” dedi.
Uzmanlar ise koalisyon sözleşmesinde ‘bir ay içinde kullanılmayan kontenjan sona erer’ diye bir madde bulunmadığı, CSU’nun bu konuyu seçim kampanyası yapmak istediği görüşünde.

KABİNE BU KONUYU GÖRÜŞECEK
Merkel kabinesi salı günü Meseberg Sarayı’nda toplanarak, iki gün boyunca, çalışma programını ele alacak. Aile birleşimi kavgasının oturumda önemli yer tutması bekleniyor.
SPD Grup Başkanı Andrea Nahles, ayrıca İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Sağlık Bakanı Jens Spahn’ı kendi siyasi profilini güçlendirmek için koalisyonda ayrı baş çekmekle suçladı. Nahles, Merkel’i iki bakana müdahale etmeye çağırdı.
İçişleri Bakanı Seehofer, “İslam Almanya’ya ait” değil sözüyle koalisyon içinde yoğun tartışma yaratmıştı.

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