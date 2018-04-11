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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe
11.04.2018 - 10:03, Son Güncelleme:

Alman hükümeti başörtüsü yasağına mesafeli

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Alman hükümeti başörtüsü yasağına mesafeli

Alman hükümeti, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nin çocuklara başörtüsü yasağı getirme planlarına sıcak bakmıyor. Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Widmann-Mauz, bu konuda hukukî sorunlar çıkabileceğine dikkat çekti.

ALMAN hükümetinin Göç, Mülteciler ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz, Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) Eyaleti’nin 14 yaş altı kız çocuklarına başörtüsü yasağı getirilmesi planlarıyla ilgili açıklama yaptı. Widmann-Mauz, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada çocuklara başörtüsü yasağı getirilmesinin gerekçesini anlayabildiğini ancak bu konuda anayasal sorunlar çıkabileceğini belirtti.

Böyle bir başörtüsü yasağının sorunları çözmeyeceğini ifade eden Widmann-Mauz, “Önemli olan; kendimize bu zor konuların üzerine nasıl gidebileceğimizi sormamız. Ailelere ulaşmalıyız ve kız çocuklarını kendi kararlarını verebilecek duruma gelebilmeleri için güçlendirmeliyiz” dedi.

‘YASAKLA UYUM SORUNU ÇÖZÜLMEZ’
Federal hükümetin Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Müdürü Christine Lüders de başörtüsü gibi bazı dinî sembollerin yasaklanması konusunda uyarıda bulundu. Lüders, Berlin’de yaptığı açıklamada “Müslümanların taktığı başörtüsünü okullarda yasaklamak isteyenler, bu şekilde uyum sorununu çözmüş olmaz. Tam tersine öğrencilerin ayrımcılığa ve dışlanmaya maruz kaldıkları duygusunu hissetmelerine katkı sağlar” dedi.
Başörtüsü takan Müslüman kadın ve kız çocuklarının hem gündelik yaşam hem de meslek hayatlarında büyük oranda dışlanmaya maruz kaldıklarını söyleyen Lüders, “İşte bu nedenle öğrencilere kendi hür iradeleriyle karar verebilmelerinin önemini gösterebilmek çok daha önemli” diye konuştu.
Anayasanın dinlere eşit muamele edilmesini öngördüğüne dikkat çeken Lüders, bu tür bir yasağın hukukî sorunlara da yol açabileceğini kaydetti. Lüders, “Okullarda başörtüsü yasağı haç ya da kipa gibi diğer dinî sembollerin yasaklanması gibi sonuçları da beraberinde getirebilir” şeklinde konuştu.

KRV YASAĞI İNCELİYOR
KRV’nin Hür Demokrat Partili Uyum Bakanı Joachim Stamp, 14 yaşın altındaki kız çocuklarının başörtüsü takma konusunda kendi hür iradeleriyle karar verebilecek olgunluğa erişmeyeceklerini belirterek yasakla ilgili incelemelerde bulunduklarını açıklamıştı.
KRV Uyum Bakanlığı Müsteşarı Serap Güler de bu konuda Stamp’a destek verdi. Güler, WDR radyosuna verdiği demeçte, başörtüsü yasağını savunarak ‘’Genç bir kız çocuğuna başörtüsü dayatmak tam anlamıyla sapkınlıktır. Bu, çocuklara cinsellik yüklemektir. Bu dayatmaya karşı net bir tavır benimsemeliyiz’’ ifadesini kullanmıştı.

YASAĞA DESTEK VERENLER
KRV’nin CDU’lu Başbakanı Armin Laschet ile CDU Genel Başkan Yardımcısı Julia Klöckner de başörtüsü yasağı planlarına destek çıktı.
CSU’lu İçişleri Bakanı Horst Seehofer, 14 yaş altındaki kız çocuklarına başörtüsü yasağını prensipte onayladığını söylerken muhalefetteki FDP lideri Christian Lindner de yasağa destek verdi. Lindner, Rhein-Neckar Zeitung’a yaptığı açıklamada, “Çocuklar ilkokulda ve hatta yuvada başörtüsü takmak zorunda ise bu durum dini açıdan karar verecek olgunlukta olmayan çocukların kişisel gelişimine çok şiddetli biçimde müdahale etmiş olur” dedi.
Avusturya hükümeti de geçen hafta çocukların yuva ve okullarda başörtüsü takmalarını yasaklamayı planladığını açıklamıştı. Hükümet bu planlarını “Müslüman çocukların dışlanmasını önlemek ve paralel toplum oluşmasının önüne geçmek” şeklinde gerekçelendirmişti.

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