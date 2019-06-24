Alman hayat tarzını al, Alman vatandaşı ol

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlman hayat tarzını al, Alman vatandaşı ol
GeriAvrupa Alman hayat tarzını al, Alman vatandaşı ol
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraf: Ing Image
24.06.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Alman hayat tarzını al, Alman vatandaşı ol

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Alman hayat tarzını al, Alman vatandaşı ol

Almanya, bu ülkede doğup büyüyen, burada yaşayan ve çalışan göçmen kökenlilere Alman vatandaşlığının önünden önce bir engeli kaldırıyor. Hemen arkasından başka engeller getiriyor. Bir adım ileri, iki adım geri misali.

Alman hayat tarzını al, Alman vatandaşı ol“GÖÇMENLERİ nasıl iyi bir Alman vatandaşı yaparım?” sorusu yerine, “vatandaşlıktan nasıl soğuturum’la uğraşıyor.
Almanya Anayasasında 1913 yılından kalma kan bağına dayalı vatandaşlık maddesini değiştirmesi için 2000 yılını, Sosyal Demokratlarla (SPD) Yeşiller hükümetinin kurulmasını bekledi. Seçimi kazanan Gerhard Schröder Yeşillerle birlikte 2000’de anayasadaki ‘kan bağı’ ilkesini ‘doğulan yer’ diye değiştirdi.
Ama Schröder’in söz verdiği çifte vatandaşlığın ise 14 yıl daha beklemesi gerekti. Hıristiyan Birlik imza kampanyalarıyla kamuoyunu çifte vaatandaşlığa karşı yönlendirdi. Schröder ve Yeşiller seçimlerde verdiği çifte vatandaşlık sözünü tutamadı.
Göçmen kökenli gençleri avutmak için bir ‘opsiyon modeli’ bulundu. Almanya’da doğan göçmen kökenli çocuklara 24 yaşına kadar çifte vatandaş kalabilmeleri şansı verildi. Ama gençler en geç 24 yaşında ikisinden birisine karar vermek zorunda bırakıldı.
*
Bu sefer SPD Lideri Sigmar Gabriel 2013 seçimlerinde çifte vatandaşlık sözü verdi. SPD ile büyük koalisyon hükümeti kuran Hıristiyan Birlik, çifte vatandaşlığa ‘evet’ demek zorunda kaldı. Gençlere belirli şartlar altında çifte vatandaşlık yolunu açan yasa 2014 yılında yürürlüğe girdi.
Fakat Hıristiyan Birlik çifte vatandaşlıkla bir türlü barışamadı. Çok geçmeden çifte vatandaşlığın kaldırılmasını yeniden tartışmaya açtı.

ŞİMDİ SPD’YLE
Hükümet şimdi vatandaşlık yasasında yine değişikliğe gidiyor.
İleriye dönük değil, geriye dönük.
Yeni yasada Alman vatandaşlığı için, “Alman hayat tarzına uyma” şartı getiriliyor. Bu şart, “Alman hayat tarzı nedir? Tipik bir Alman hayat tarzı var mı?”, sorularını gündeme getiriyor.
Herhalde Alman hayat tarzı deyince, Noel Bayramı’nı çam ağacı altında kutlamak, Alman yemekleri yemek, Alman müziği dinlemek, Bavyera Eyaleti’nde ‘dirndl’ ve kısa deri pantolon giymek, ‘Oktoberfest’e gitmek ya da Alman meziyetlerinin başında gelen ‘dakik olmak’ gibi klişeler anlaşılmaz.
O zaman Alman hayat tarzı yasalara uymak mı?
İçişleri Bakanlığı sözcüsü Grünewaelder bu konudaki sorularıma, somut olarak sadece çok evliliği örnek gösterebildi. Ama Alman yasalarına göre çok eşlilik zaten yasak.
Ayrıca bir kişinin Alman hayat tarzına uyduğunu kim kontrol edecek ya da kim karar verecek?
Bu soruların cevabı da açık değil.
Vatandaşlığa geçişi zorlaştırarak, burada doğup büyüyen gençleri Alman vatandaşlığından soğutmak Almanya’nın çıkarına değil.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Alman hayat tarzını al, Alman vatandaşı ol
Hedefim dünyada gelmiş geçmiş tüm rekorları kırmak
8 saatte 8 polis yaralandı
Köln’de çifte kutlama