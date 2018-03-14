Alman havalimanlarında yeni uygulama

Deutsche Welle’nin haberine göre, Alman Havalimanları Birliği Başkanı Ralph Beisel, dpa’ya yaptığı açıklamada, “Kontrollerle yetkilendirilecek şirketleri seçip yönetmek, çalışmaları daha verimli hale getirebilir” dedi. Beisel, şimdiye kadar seçme ve yönetme yetkisinin Federal Polis Teşkilatı’nda olduğuna dikkati çekti. Güvenlik şirketi güvenlik personelinin, kontrolleri çok da iyi yapmadığını ve uygulamalarının yolculara sıkıcı geldiğini belirten Beisel, şunları söyledi: “Yolcular, sık sık üst aramalarından ve personelin kaba muamelesinden şikayetçi. Kontrol hatlarından beklenen verim alınamıyor ve bu uygulama havalimanlarına pahalıya mal oluyor. Devlet tarafından açılan ihaleleri kazanan güvenlik şirketlerinin çoğu uygulamada yetersiz kalıyor.”

MODERN EKİPMAN İHTİYACI

Havalimanı işletmeleri, üstleneceği liman personeli ile kargo denetimlerini, yolcu ve el bagajlarını da kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor. Federal Polis Teşkilatı’nın denetleme görevini sürdüreceğini ve bu yüzden güvenlik sorunu çıkmayacağını açıklayan Birlik Başkanı Beisel, güvenlik şirketlerinin personel eğitiminde yetersiz kaldığını söyledi. Beisel, şöyle konuştu: “Çalışanlarına ilgi göstermediklerinden hastalık nedeniyle görev yapamayan güvenlik personelisinin sayısı arttı. Araç ve gereç temininde uygulanan sistem de hantallaştı. Kısa zamanda beden tarama ve diğer modern kontrol sistemlerine geçilebildiği takdirde yolcular sıvı ve dizüstü bilgisayarlarını bagaja verebilecek.”

Havalimanlarındaki güvenlik kontrollerinin iyileştirilmesi Almanya’da yeni hükümetin koalisyon anlaşmasında da yer alıyor.