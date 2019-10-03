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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İskender GÜNGÖR, DHA
03.10.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Alman hâkimden Türk futbolcuya hakaret

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Alman hâkimden Türk futbolcuya hakaret

Almanya’nın Köln kentinde otomobiliyle aşırı hız yaptığı gerekçesiyle davalık olan U21 Alman Milli Takımı oyuncusu Salih Özcan’a, hâkim tarafından aşağılayıcı ifadeler kullanıldı.

BUNDESLIGA ekibi FC Köln tarafından kiraya verildiği Holstein Kiel takımında forma giyen Türkiye kökenli Salih Özcan, geçen yıl 40 km fazla hız yaptığı için ceza aldı. Konu yargıya taşındı. 30 Eylül pazartesi günü görülen ikinci duruşmaya Özcan’ın avukatı Devrim Girgin girdi. Davaya bakan hâkim Gerd Willi Kremer, duruşmaya gelmeyen Salih Özcan için ‘korkak’ anlamına gelen ‘pisnelke’ kelimesini arka arkaya iki kere kullandı. Olay, mahkeme salonunda bulunan Köln Express gazetesinin muhabiri Hendrick Pusch tarafından duyuruldu. Avukat Devrim Girgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

‘AŞAĞILAMAK İÇİN DE KULLANILIYOR’
“Mahkeme salonunda bir sonraki davayı takip etmek için gelen Köln Express gazetesinin muhabiri Hendrick Pusch beni aradı. Dünden beri hâkimin tavrından dolayı rahatsız olduğunu söyledi. ‘Önceki günkü duruşmada hâkimin Salih Özcan’a yaptığı hakareti gazetemde haber yapacağım, şahit olur musun?’ diye sordu. Ben de ‘Tabii ki olurum’ dedim. Hâkim, verilen önceki cezayı onayınca ben de ‘Bir üst mahkemeye götüreceğim’ dedim. Davanın sonunda hâkim Gerd Willi Kremer, müvekkilim Salih Özcan’a duruşmaya gelmediğinden dolayı ‘korkak’ anlamına da, başka aşağılayıcı anlamlara da gelen ‘pisnelke’ kelimesini iki kez kullandı. Gazetede yazılanlar doğru.”
Girgin müvekkili Salih Özcan’ın kendisine hakaret eden hâkimden şikâyetçi olmayı düşünmediğini söylediğini bildirdi.

ÖRNEK FUTBOLCU SEÇİLDİ
Hendrick Pusch imzalı olarak Köln Express’te çıkan haberde, Salih Özcan’ın milli takımda ‘yılın en başarılı ve örnek futbolcusu’ seçildiği belirtildi. Haberde, 15 yaşında tramvay altında ezilen bir Alman çocuğa yardım eden Özcan’ın hem kendi takımında hem Köln çevresinde örnek gösterildiği kaydedildi. Ayrıca, hâkimin yaptığının bir suç olduğu, bunun da en az 1 yıl hapis cezası gerektirdiği belirtildi.

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