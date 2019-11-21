Alman hâkim uyardı: Polisleri dava et
Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli 37 yaşındaki Kenan Çelik, duruşması için mahkemeye gitmeye hazırlandığı sırada evinin önüne gelen polisler tarafından darp edildiğini ileri sürerek davacı oldu.
ALMANYA’nın Gelsenkirchen şehrinin Hassel semtinde yaşayan Sinoplu Kenan Çelik, eşiyle olan boşanma davasının ilk duruşmasına gitmek için ablası Ayten Demir (39) ile bir gün öncesinden sözleşti. Dün sabah saat 11.15’te mahkeme salonunda olmak için evden çıkan Kenan Çelik, sokakta ablasını beklediği sırada evinin önünde polis ekibinin durduğu gördü. Çelik, polis ekibinin yanına giderek, “Benim için geldiyseniz ben her şeyimi hazırladım, ablamı bekliyorum. Duruşma vaktinde mahkemede olacağım” dedi. İddiaya göre polisler Kenan Çelik’i polis aracının içine sokarak tartaklamaya başladı. Abla Ayten Demir, polis aracının içinde yere yatırılan ve ellerine kelepçe takılan kardeşini göremediği için polisi aradı. Ancak bilgi alamayınca bu kez mahkemenin yapılacağı yere gitti ve kardeşini aramaya devam etti. Kenan Çelik ise duruşmanın yapılacağı yere götürülerek hâkim karşısına çıkarıldı. Hâkim, elleri kelepçelenen ve elbiseleri yırtılan Kenan Çelik’in duruşmasını erteledi.
‘HÂKİM UYARDI: DAVACI OL’
Duruşmayı iptal eden hâkim, polis tarafından darp edilen Kenan Çelik’i polislerden şikayetçi olması için uyardı. Mahkeme binasından ayrılan Kenan Çelik, önce hastaneye giderek rapor aldı, ardından da hukuki yollardan hakkını aramak için avukatıyla görüşen Çelik, şunları söyledi: “Polisler, ben mahkemeye gitmeyecek olsam gelip beni evden sorabilirler ama ben bir saat önce duruşmaya gitmek üzere hazırlandım. Birlikte gitmek için ablamı beklerken böyle bir polis şiddeti ile karşı karşıya kaldım. Tartaklandım, dizlerimi yere çarptılar, bileklerime kelepçe vurarak sürüklemeye çalıştılar. Perişan bir vaziyette mahkeme binasına götürüp, hiç hakkım yokken ceza hücresinde bekletip rezil bir durumda duruşma salonuna götürdüler. Mahkeme için evden çıktım, hastaneden eve geldim. Çok kötü bir gün yaşadım, bu işin peşini bırakmayacağım, hukuki yollardan hakkımı arayacağım, polislerin isimlerini mahkemeden aldım, avukatım aracılığıyla şiddet uygulayan polislerden davacı olacağım.”
Kenan Çelik ablası Ayten Demir ise, “Mahkeme salonunda gördüğümde durumuna içim sızladı. Titriyordu ve korkulu gözlerle etrafa bakıyordu. Suçsuz bir insana bu nasıl yapılır? Hukuki yolla bunu yapan polislerin hesap vermesini istiyoruz” dedi.
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