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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
07.06.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Alman erkek ve kadın milliler arasında adalet tartışması başladı

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Alman erkek ve kadın milliler arasında adalet tartışması başladı

Almanya Futbol Federasyonu, kadın milli takımının dünya şampiyonu olması durumunda futbolcu başına 75 bin Euro prim vereceğini duyurcu. Erkek milli takımı için geçen yıl belirlenen prim 350 bin Euro’ydu. Aradaki farkın 275 bin Euro olması adalet tartışması başlattı.

KADINLAR Dünya Futbol Şampiyonası'na bu yıl Fransa ev sahipliği yapıyor. Almanya şampiyonada İspanya, Çin ve Güney Afrika ile birlikte B Grubu’nda mücadele ediyor. Dişi Panzerler ilk maçını 8 Haziran’da Çin ile oynayacak. Maçın başlama saati 15.00. 12 Haziran'da da gruptaki en güçlü rakibi İspanya ile karşı karşıya geliyor. Gruptaki son maçını ise 17 Haziran’da Güney Afrika ile yapacak.

FAVORİLER ARASINDA ALMANYA DA VAR
Şampiyonanın favorileri arasında Almanya da bulunuyor. Alman Futbol Federasyonu kadın milli takımının şampiyon olması durumunda vereceği primi belirledi. DFB, Almanya'ya dünya şampiyonluğu getirmeleri halinde futbolculara 75'er bin Euro prim ödeyecek. Ancak bu miktar geçen yıl Rusya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası için erkek milli takımına vaat edilen miktarın çok altında. DFB, 2018 Dünya Şampiyonu olunması halinde erkek milli takımındaki futbolculara 350'er bin Euro ödeyecekti. Erkek futbolcular ile kadın futbolcular arasındaki fark tam 275 bin Euro. Bu kadar fark adalat tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Alman erkek ve kadın milliler arasında adalet tartışması başladı

KONUŞMAK İSTEMEDİ
Alman milli takım kaptanı Alexandra Popp, prim farkının adaletli olup olmadığıyla ilgili, konuyu tartışmak istemediğini söylerken Teknik Direktör Martina Voss Tecklenburg ise “Biz para için oynamıyoruz. Ama adaletsizlik, aynı işi yaptıkları halde kadın ve erkeklere farklı ücret ödenmesindedir” dedi. Alman milli takımının yıldızı 27 yaşındaki Dzsenifer Marozsan “Aradaki fark adaletsizliği gösteriyor. Ama bununla yaşamak zorundayız” derken diğer bir futbolcu Johanna Elsig de farkı adaletli bulmadığını söyledi.

Alman erkek ve kadın milliler arasında adalet tartışması başladı

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