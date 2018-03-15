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Alman Dışişleri’ndeki Türkiye dostları artık yok

Celal ÖZCAN / BERLİN
15.03.2018 - 15:33 | Son Güncelleme:

Almanya’da yeni hükümetin yemin ederek göreve başlamasının ardından Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel koltuğunu yeni Dışişleri Bakanı Heiko Maas’a devretti.

ALMAN Dışişleri Bakanlığındaki görev değişimi nedeniyle Türkiye, iki sadık dostunu kaybetti. Bozulan Türkiye-Almanya ilişkilerini normalleştirmek için son zamanlarda yoğun çaba sarf eden eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ve Türkiye ile sıcak ilişkiler geliştiren Devlet Bakanı Maria Böhmer görevlerini bıraktı. Gabriel’in yerine Dışişleri Bakanı olarak SPD’nin sol kanadından Heiko Maas, Hıristiyan Demokrat Maria Böhmer’in yerine ise Türkiye’yi yakından tanıyan, bir önceki dönemde Alman Türk Parlamenterler Grubu Başkanı Michelle Jasmin Müntefering getirildi.

Alman Dışişleri’ndeki Türkiye dostları artık yok
Michelle Jasmin Müntefering

Etiketler: avrupadan haberler , ALMANYA , Türkiye , Dışişleri Bakanlığı , Sigmar Gabriel , Maria Böhmer
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