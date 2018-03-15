Alman Dışişleri’ndeki Türkiye dostları artık yok

ALMAN Dışişleri Bakanlığındaki görev değişimi nedeniyle Türkiye, iki sadık dostunu kaybetti. Bozulan Türkiye-Almanya ilişkilerini normalleştirmek için son zamanlarda yoğun çaba sarf eden eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ve Türkiye ile sıcak ilişkiler geliştiren Devlet Bakanı Maria Böhmer görevlerini bıraktı. Gabriel’in yerine Dışişleri Bakanı olarak SPD’nin sol kanadından Heiko Maas, Hıristiyan Demokrat Maria Böhmer’in yerine ise Türkiye’yi yakından tanıyan, bir önceki dönemde Alman Türk Parlamenterler Grubu Başkanı Michelle Jasmin Müntefering getirildi.



Michelle Jasmin Müntefering