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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Ahmet KÜLAHÇI
16.04.2018 - 09:20, Son Güncelleme:

‘Alman devletini tanımıyorum!’

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‘Alman devletini tanımıyorum!’

“Federal Almanya Cumhuriyeti’nin varlığını kabul etmiyorum, onu tanımıyorum.”“Alman devletini tanımıyorum.”“Vergi ödemem.”“Alman polisinin veya başka birimlerin kestikleri para cezalarını ödemem.”“Alman mahkemelerin aldığı kararları da verdiği cezaları da kabul etmem, geçersiz sayarım.”

‘Alman devletini tanımıyorum’Kim söylüyor bunları?
Almanya’daki aşırı İslamcılar mı?
Hayır.
Göçmen kökenli Müslümanlar mı?
Hayır.
Başka ülkelerden gelen göçmenler ve göçmen kökenliler mi?
Hayır.
Almanya’daki aşrı sağcı ve sağ popülist partilerin yanı sıra birçok politikacının ve Alman medyasının önemli bir bölümünün yıllardır “Bunlar uyum sağlamaz. Zaten uyum sağlamak istemiyorlar. Almanya’daki yasaları kabul etmiyorlar” diye çamur attıkları Türkler ve Türk kökenliler mi?
Hayır.
Bunları söyleyenler Almanlar.
Hem de bio Almanlar.

***
Kendilerini Reichsbürger (İmparatorluk Yurttaşı) ilan eden bio Almanlar.
İmparatorluk Yurttaşları Hareketi ismini verdikleri grubun aşırı sağcı bireylerine göre Alman İmparatorluğu hala devam etmekte.
Onlar kendilerini Özgür Prusya Devleti Vatandaşları olarak görüyor.
İşte bu nedenle de Federal Almanya Cumhuriyeti’nin varlığını kabul etmiyorlar.
Kendi düzenledikleri ehliyetler var.
Kendi düzenledikleri kimlik cüzdanları var.
Kendilerinin düzenledikleri pasaportlar bile var.
Kendi düzenledikleri imar izinleri de.
İşte bunların hepsini demokratik hukuk devleti Federal Almanya Cumhuriyeti’nde yapıyorlar.
Hem de “Özgürlükçü temel düzeni yok edeceğiz, devre dışı bırakacağız” dedikleri Federal Almanya Cumhuriyeti’nde.

***
Aslında bu grubun, bu hareketin varlığı 1980’li yıllardan beri bilinmektedir.
Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasa Koruma Teşkilatı ile Federal Kriminal Dairesi’nin (BKA) verilerine göre İmparatorluk Yurttaşları sayısı her geçen yıl artmakta.
2012 yılında bin 200 civarında olan İmparatorluk Yurttaşları sayısının bu yılın şubat ayına kadar 15 bin 600’e ulaştığından hareket ediliyor.
Aralarında 900’ün üzerinde aşırı sağcı var.
Bunlar resmî rakamlar.
İmparatorluk Yurttaşları Almanya’da devlet bile kurmuşlar.
Hem de 2012 yılında Leipzig’de Özgür Almanya Cumhuriyeti diye hayali bir devleti ilan etmişler.
Aynı hareketten başka bir grup da yine aynı yıl Almanya Krallık İmparatorluğu’nu ilan etmiş.
Yani devlet içinde devlet.
Alman İmparatorluğu Hareketi isimli bir grup internet üzerinden Nazilerin simgesi gamalı hac ve Hitlerin konuşmalarıyla Nazi propagandası yapıyor.
Açık açık “Özgürlükçü temel düzeni yok edeceğiz” diyor.
“Anayasa’yı iptal edeceğiz” diyor.
Bunlar Federal Anayasa Koruma Teşkilatı’nın raporlarında yer alıyor.
Yani her şey Alman güvenlik birimlerinin, adalet makamlarının ve politik sorumluluk taşıyanların gözleri önünde, bilgileri dahilinde yapılıyor.

***
Resmî verilere göre İmparatorluk Yurttaşları 2015-2017 yılları arasında 10 bin 500’ün üzerinde suç işlemişler.
Yalnız geçen yılın ilk aylarında 59 şiddet eylemi, 139 tehdit suçu işlemişler.
Çoğunun ruhsatlı silahı bile var.
Nitekim 2016 yılı ekim ayında Bavyera Eyalet sınırları içindeki Georgensmünd beldesindeki evine baskın düzenleyen özel komandoların üzerine ateş açan bir İmparatorluk Yurttaşı bir görevlinin ölümüne yol açtı.
Hem de ruhsatlı silahıyla.
Evet, Federal Anayasa Koruma Teşkilatı, İmparatorluk Yurttaşları Hareketi’ni de, İmparatorluk Yurttaşları’nı da patlamaya hazır saatli bomba olarak değerlendiriyor.
Ama nedense sorumluluk taşıyanlar devreye girip, bunların üzerine doğru dürüst gitmiyor.
Alman medyası da öyle.

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